Rio Branco perde de novo pro UBarbarense (1-0)

O União Barbarense derrotou, na tarde deste sábado (3), o Rio Branco

por 1 x 0, na 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub23 – 2ª Divisão, no estádio Décio Vitta, em Americana. Agora o UAB consegue se distanciar na ponta do Grupo 4, ao lado do Ska Brasil, que também venceu (bateu o Paulista por 1 x 0). União B e Ska estão com 14 pontos.

O Tigre de Americana viu sua situação se complicar, com duas derrotas consecutivas, permanecendo com apenas 7 pontos, a três rodadas do término da 1ª fase. Se não se classificar, cairá para a 5ª Divisão em 2024. Apenas os 16 que se classificarem para a 3ª fase garantirão vaga na 4ª Divisão no ano que vem.

Apesar de algumas oportunidades criadas por ambas as equipes, o jogo de número 102 entre Rio Branco e União ia se encaminhando para o empate quando, aos 34 minutos do segundo tempo, em uma bola alçada para a grande área do Tigre, Einstein e o goleiro João Lazzari bateram cabeças, um esperando o outro, quando o oportunista Caio Mateus se aproveitou do vacilo da dupla e empurrou a bola para as redes.

Dependendo do resultado do jogo deste domingo, 11h, em Caieiras, entre Colorado x Amparo, o Rio Branco poderá sair da zona de classificação. Se o Colorado vencer, iguala o número de pontos e passa o Rio Branco por número de vitórias (2 x 1). Em caso de empate, o Rio Branco permanecerá na quarta posição.

O Rio Branco recebe o Ska Brasil no próximo sábado. Já o União vai a Amparo enfrentar o Atlético. Agora restam apenas três rodadas para definir os classificados.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 4

1 – Ska Brasil – 14

2 – União Barbarense – 14

3 – Paulista – 9

4 – Rio Branco – 7

5 – Amparo – 6

6 – Colorado – 4

