Um grupo de 54 catadores de recicláveis participou, na última terça-feira (21), de uma ação de treinamento promovida pela empresa Ambipar, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Bora Hub, plataforma de inclusão produtiva da Ambev.

O encontro aconteceu no Centro de Estudo e Cultura Ambiental de Santa Bárbara, e reuniu catadores autônomos parceiros do Hub de Recicláveis do município e das cooperativas Juntos Somos Fortes e Recicoplast.

Durante o curso, os catadores receberam orientações sobre autoestima, segurança alimentar, segurança no trabalho, matemática básica e finanças pessoais. Além do conteúdo teórico, todos os participantes foram contemplados com um kit de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A ação faz parte de um esforço coletivo para valorizar e estruturar o trabalho dos catadores em Santa Bárbara d’Oeste, reconhecendo a importância do seu papel na cadeia da reciclagem.

O município conta atualmente com um Hub de Recicláveis nas proximidades do Parque dos Ipês, espaço aberto à população e ao comércio local para o descarte adequado de materiais recicláveis. O local também serve como ponto de apoio e articulação com catadores autônomos.

Cooperativas

Além do Hub, Santa Bárbara d’Oeste possui duas cooperativas em operação — Juntos Somos Fortes e Recicoplast — que atuam no processamento de resíduos da coleta seletiva, de comércios e dos próprios catadores, promovendo um modelo integrado e sustentável de gestão de resíduos.

O secretário de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, Cléber Canteiro, destacou a relevância da ação. “Investir na formação dos catadores é investir diretamente em sustentabilidade, inclusão social e no fortalecimento da economia circular em nossa cidade.”

“A Ambipar tem um compromisso sólido com a valorização dos catadores, protagonistas essenciais na cadeia da reciclagem e na construção de uma economia circular mais justa e sustentável. Participar deste projeto em Santa Bárbara d’Oeste reforça nosso propósito de promover inclusão social e gerar impactos positivos nas comunidades onde atuamos, por meio da capacitação e do apoio contínuo a esses profissionais,” afirmou Maira Pereira, diretora de relações institucionais da unidade de pós-consumo da Ambipar.

“Na Ambev, nós acreditamos no poder de gerar conhecimento, renda e conexões para impulsionar o ecossistema. Com o Bora Hub, temos uma grande ambição: impactar 5 milhões de pessoas até 2032. E para isso acontecer, parcerias como essa são fundamentais. É assim que a gente faz a roda girar e constrói, juntos, um futuro mais próspero para o Brasil”, comentou Carlos Pignatari, diretor de impacto social da Ambev.