CCL de Americana recebe evento de samba e pagode no fim de semana
O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, neste sábado (4) e domingo (5), das 12h às 22h, o evento Samba Food Festival, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação é gratuita e inclui os shows de “Os Travessos”, “Samba d’Aninha” e “Samba de Cosme”, entre outras atrações.
A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível destinado a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.
A praça de gastronomia contará com mais de 20 opções de food trucks e haverá espaço kids para as crianças. Artesãos da Feira Ameriart também participam do evento, com a exposição de criações artesanais e opções de presentes.
O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, convidou os fãs de música brasileira a prestigiar o evento. “O Samba Food Festival está chegando em Americana para agitar o fim de semana e tem nosso apoio por seu caráter solidário e pela relevância cultural do estilo em nossa sociedade”, disse. A realização é da Fissura Eventos.
Confira a programação:
04/10 (sábado)
12h: Abertura /DJ Flávia
14h: Alto Astral
17h: Samba d’Aninha
20h: Os Travessos
05/10 (domingo)
12h: Abertura /DJ Pirulito
14h: Badauê
17h: Rennan
20h: Samba de Cosme
