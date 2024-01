Centro Ecológico Santa Bárbara amplia atendimento e agenda visitas

Escolas e instituições sociais de Santa Bárbara d’Oeste

poderão a partir da segunda-feira (8) agendar visitas no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) “Eliza Marconi Romano”. Com datas disponíveis a partir do dia 26 de fevereiro, os agendamentos on-line estão disponíveis no novo site do espaço cesbnea.wixsite.com/centroecologicosbo.

O espaço integra diversas estruturas para proporcionar de maneira lúdica, as melhores experiências dos conceitos como sustentabilidade, responsabilidade ambiental e respeito pela natureza.

Voltadas para estudantes da Educação Infantil (Jardim II), a partir dos 5 anos de idade, até o 5º ano do Ensino Fundamental, as oficinas adaptadas para cada ano escolar terão duração de 2 horas, sendo uma turma pela manhã e outra no período da tarde. Todas as atividades são totalmente gratuitas, ficando de responsabilidade dos visitantes o transporte e lanche dos alunos/assistidos.

Para preparar as unidades escolares interessadas e entidades, a gestão do CESB abrirá inscrições para uma visita técnica no dia 21 de fevereiro, em dois horários, das 9 às 11 horas, e das 13 às 15 horas, via e-mail cesb@santabarbara.sp.gov.br, com opção de período escolhido. A ação é direcionada para gestores, diretores, coordenadores e/ou equipe técnica. O prazo de inscrições da equipe técnica segue até dia 16 de fevereiro.

Novo site e nova marca

O CESB ganhou um novo site que, além do agendamento, traz diversas curiosidades, como o histórico do local e seus objetivos e dos eventos já realizados, galeria de fotos de toda a estrutura e das oficinas, vídeo da inauguração e contatos.

Um novo logo foi criado para iniciar essa nova etapa de visitas. A nova identidade focou em chamar a atenção das crianças e de forma lúdica acrescentou alguns elementos que representam a estrutura do espaço, como a figura da minhoca, da abelha, do cavalo, da borboleta e até a pata de uma onça, entre outros elementos, em conjunto com a sigla “CESB”.

Estrutura

Dispondo de inúmeras possibilidades de aprendizado e conhecimento, como um laboratório a céu aberto, o CESB conta com Mini-Fazenda, Borboletário, Meliponário, Minhocário, Mirante, Herbário Municipal “Prof. Dr. Lindolpho Capellari Jr” e Centro de Equoterapia (construção na reta final), entre outros.

Em novembro do ano passado, o amplo espaço completou 1 ano de atividades voltadas para as escolas municipais, totalizando a visita de 7 mil pessoas. Neste período foram oferecidas oficinas planejadas por faixa etária e com temáticas diferentes que encantaram, ensinaram e criaram memórias nas crianças, reforçando sua percepção de pertencimento ao meio ambiente.

O CESB está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no São Joaquim. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do local cesbnea.wixsite.com/centroecologicosbo e também via e-mail cesb@santabarbara.sp.gov.br

