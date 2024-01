Havan paga pra encontrar pichador da loja

Na madrugada deste sábado, 6, as câmeras de monitoramento em Franca (SP) flagraram um criminoso pichando o estacionamento coberto. Imediatamente, o setor de segurança acionou o gerente e a Polícia Militar.

Entretanto, ao chegarem no local, o pichador já havia fugido. Três áreas foram pichadas.

Com as características do criminoso, a PM Iniciou rondas nas proximidades, mas não conseguiu encontrar.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para identificar e punir o pichador.

A Havan conta com um sistema de tecnologia de última geração. Portanto, todas as vezes que o criminoso entrar em uma das 175 megalojas espalhadas por todo país, a central de monitoramento será alertada.

O dono da Havan, Luciano Hang, repudia o ocorrido e oferece uma recompensa de R$ 1 mil para quem localizar o criminoso.

“A Havan prima sempre pela limpeza e organização em todas as cidades que temos lojas. Não podemos compactuar com atos de vandalismo, depredação e poluição visual”, diz.

Quem reconhecer o pichador pode fazer a denúncia pelo 0800 517 0051.