Um barco virou na represa de Salto Grande

no início da noite deste sábado em Americana. As informações iniciais são de que as duas pessoas que estavam desaparecidas foram resgatadas por homens do Corpo de Bombeiros.

Mais notícias da cidade e região

O tempo estava bom na hora do acidente e muitos caminhões dos bombeiros foram ao local para fazer o salvamento.

Um outro barco, do comerciante Fabiano Bié, ajudou a salvar 3 pessoas que estavam na embarcação. A própria embarcação de Bié apresentou problemas durante o salvamento mas conseguiu levar os três a salvo para fora da represa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP