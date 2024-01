Número de brasileiros nos EUA chega a quase 2 milhões

O Ministério das Relações Exteriores aponta que há cerca de 4,6 milhões de brasileiros morando no exterior, sendo que a maioria (1,9 milhão) está nos Estados Unidos. Apesar de muitas outras pessoas também desejarem fazer parte dessa estatística, obter o Green Card não é uma tarefa simples e requer alguns movimentos importantes para garantir que o sonho de morar e trabalhar no território norte-americano se concretize. Por esse motivo, a SG Global Group organiza o On The Road, o maior evento itinerante do Brasil focado no tema, que acontece pela quarta vez em Florianópolis, no dia 16 de janeiro, no Faial Prime Suites.

Com mais de 2 mil participantes e mais de 50 edições nos últimos anos, seu objetivo é levar dicas ao público que está dentro da faixa de 28 a 50 anos, possui ampla qualificação profissional e mais de cinco anos de experiência nas suas áreas de atuação sobre como residir de maneira legal no País. Segundo Roberto Spighel, sócio e CEO da companhia, a ideia é indicar os melhores caminhos para cada um construir a sua própria história fora da nação brasileira.

“Não garantimos o Green Card para ninguém, mas explicamos como dar os passos certos para obter o visto”, afirma o executivo. “Morar nos Estados Unidos antes parecia uma meta distante e a falta de informações sobre o processo gerava ainda mais dificuldades. No entanto, hoje queremos trazer transparência ao tema e provar que essa é uma chance real de mudança de vida. Por isso, planejamos percorrer todo o Brasil com o On The Road em 2024”, completa.

O processo de visto permanente conta com etapas e pode levar um tempo considerável para se concretizar. O casal de advogados Aryanne e Nelson, aplicantes ao visto EB2-NIW, iniciou o projeto de mudança em setembro de 2021. “Nós já havíamos visitado os Estados Unidos, de férias. E o sonho de morar foi crescendo cada dia mais. Decidimos nos programar, e por isso saímos em busca dos maiores especialistas no segmento. E aí chegamos na SG Global Group. Aquilo que era só uma esperança começou a se tornar realidade quando marcamos uma consulta com um especialista. A gente acha que tem conhecimento, mas quando chega na consulta e o especialista escuta nossa história, ele mostra coisas que não sabíamos, como as opções de vistos”, destaca o casal.

Como funciona o On The Road?

No evento, são abordados três pilares: o visto em si, explicando os principais tipos e desmistificando a parte burocrática para obter o Green Card; a carreira, levantando dados sobre o mercado e possibilidades de investimentos; e a vida pessoal, em que são discutidas as melhores formas de se ter um planejamento familiar e quais são os custos envolvidos para viver bem.

Alberto Buss, outro sócio da SG Global Group e Diretor Comercial da empresa, explica que essa estrutura foi pensada de forma a esclarecer não só quais são as vantagens de residir e trabalhar nos Estados Unidos, mas também os desafios que a jornada carrega. “Morar no território americano é uma chance única de crescer em vários sentidos, inclusive profissionalmente. É um prazer poder compartilhar informações seguras com quem possui esse sonho. Já morei lá e conheço bem as dores e inseguranças do processo”, diz.

Para garantir a participação no evento é cobrada uma taxa de reserva no valor de R$100,00, que poderá ser devolvida após a confirmação da presença. As inscrições podem ser realizadas por este link.

Sede do evento é estrategicamente escolhida

Localizado no coração de Florianópolis, o Faial Prime Suites foi o local escolhido para sediar a quarta edição do On The Road. Local de fácil acesso, conta com excelente infraestrutura, além de oferecer total segurança e conforto aos participantes.

“O Faial Prime Suites tem o prazer de sediar pela quarta vez esse evento que aborda os pilares do GreenCard, carreira e vida pessoal, a fim de proporcionar uma mudança bem-sucedida para os Estados Unidos. Agradecemos à SG Global Group por escolher nosso espaço como sede e por compartilhar conosco a missão de tornar o sonho americano acessível a todos”, destaca Adriano Palma, CEO do Faial Prime Suites.

SERVIÇO

On The Road

Data: 16 de janeiro;

Horário: 19h30;

Local: Faial Prime Suítes – Florianópolis – SC;

Endereço: R. Felipe Schmidt, 603 – Centro, Florianópolis;

Mais informações sobre a programação e inscrições estão disponíveis neste link.