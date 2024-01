Raposa-do-campo é vista em área de preservação no Machadinho

Um animal semelhante a uma raposa-do-campo foi vista no fim da tarde deste sábado, por volta das 18h50, no bairro Machadinho, próximo à obra do novo Shopping de Americana, em uma área de preservação ambiental.

No vídeo, é possível perceber que o animal está assustado. O local que foi visto já era bem próximo ao centro da cidade.

Americana possui poucas áreas verdes e com fauna e flora preservadas, essa é uma das últimas da área central e será cercada pelo Shopping e por um condomínio de prédio, que já está em construção.

LEIA TAMBÉM: Incêndio de grande proporção atinge área verde no São Luiz