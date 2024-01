Um incêndio de grandes proporções atinge uma área verde no bairro São Luiz, em Americana. O Corpo de Bombeiros está no local trabalhando para conter as chamas.

Segundo os agentes, o fogo tomou conta da área e atravessou o matagal, chegando ao bairro Jardim Bôer. Há muita fumaça no local.

A técnica “fogo de encontro” foi utilizada na tentativa de acabar com as chamas

Imagens Portal Novo Momento