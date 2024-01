  Zagallo morre e Dino Sani se torna o mais velho campeão do mundo vivo

O mundo do futebol amanheceu de luto com a notícia do falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, na noite desta sexta-feira (5). Único a vencer quatro Copas do Mundo, o Velho Lobo era também o mais velho campeão do mundo vivo. Seu primeiro título foi conquistado em 1958, nada menos que 66 anos atrás. Com a morte da lenda, outro brasileiro assume a condição de campeão do mundo mais longevo. Dino Sani, aos 91 anos, com aniversário em maio, foi companheiro de Zagallo na campanha na Suécia. E, a partir de agora, o Torcedores.com presta uma homenagem a ele e aos mais velhos campeões do mundo que ainda estão entre nós. LEIA + SOBRE ESPORTES Remanescentes dos anos de ouro do futebol brasileiro Seis ex-jogadores brasileiros aparecem entre os campeões do mundo mais velhos vivos. São representantes da era de ouro da seleção brasileira, quando a equipe venceu três títulos em um intervalo de quatro edições do Mundial. Dino Sani, Pepe, Moacyr e Mazzola foram campeões em 1958. Outro presente na lista que foi campeão na final contra a Checoeslováquia é Amarildo, o Possesso, que entrou para a história por ter sido o jogador que substituiu Pelé no Mundial e ajudou o time a ser campeão. Brito completa os brasileiros na lista. Ele jogou a Copa de 1966 e foi campeão em 1970, no México. Ingleses presentes A Inglaterra foi a seleção que virou intrusa na era de ouro do futebol brasileiro, com o título mundial em 1966. Seus dois jogadores na lista dos campeões do mundo mais velhos vivos integraram aquela equipe que derrotou a Alemanha na final. São eles: George Eastman e Terry Paine. Ambos lendas do futebol inglês. Os campeões do mundo mais velhos vivos: 1 – Dino Sani (Brasil) – 91 anos 2 – Pepe (Brasil) – 88 anos 3 – Moacyr (Brasil) – 87 anos 4 – George Eastman (Inglaterra) – 87 anos 5 – Mazzola (Brasil) – 85 anos 6 – Terry Paine (Inglaterra) – 84 anos 7 – Amarildo (Brasil) – 84 anos 8 – Brito (Brasil) – 84 anos