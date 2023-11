Cerveja de Amparo- Recentemente foi divulgado o resultado

do La Pola Dorada, considerado o maior evento cervejeiro da Colômbia. A competição aconteceu em Medellín, capital da província montanhosa de Antioquia. Durante três dias, um júri renomado composto por profissionais do setor cervejeiro que atuam em diferentes áreas avaliou 868 amostras de cervejas de mais de 15 países da América Latina e Europa. No total, 30 juízes nacionais e 30 juízes nacionais, além de outros profissionais do setor, participaram das avaliações.

Além dos rótulos vencedores conquistarem medalhas de ouro, bronze e prata, o concurso ainda nomeou as melhores fábricas de cada país, sendo que a Ashby, empresa localizada em Amparo, São Paulo, foi contemplada com o prêmio de melhor cervejaria do Brasil. Fundada no ano de 1993, ela é considerada a primeira micro cervejaria do país, e surgiu com o objetivo de apresentar aos brasileiros o vasto universo das especiais.

Além de conquistar o título de melhor do Brasil, a Ashby também foi contemplada com três medalhas de prata. As premiadas foram a Ashby Weiss, a Ashby British Strong Ale e a Ashby Pilsen Puro Malte. A Ashby Weiss é feita com maltes de trigo. Além disso, como é comum no estilo, ela não é filtrada, o que a deixa naturalmente turva e acumula leveduras no fundo da garrafa.

Com esse prêmio, a Ashby Weiss agora possui nove medalhas conquistadas em diversos concursos cervejeiros renomados, incluindo duas medalhas de ouro. Já a Ashby British Strong Ale é uma legítima puro malte com tradição das Ales inglesas, com quatro tipos de malte e lúpulos aromáticos. Esse ano ela conquistou o título de melhor do mundo na categoria Bitter com mais de 5,5% de graduação alcoólica no World Beer Awards, concurso que acontece em Londres.

A Ashby Pilsen Puro Malte foi lançada com o objetivo de comemorar os 25 anos da empresa, e é uma cerveja leve, dourada e refrescante. A Pilsen Puro Malte também coleciona medalhas em premiações internacionais, inclusive ganhou medalha de Ouro no Brussels Beer Challenge de 2022. “Conquistar o título de Melhor Brasileira do setor em um concurso internacional renomado e ainda por cima com diversas concorrentes brasileiras importantes competindo por esse título é algo que nos enche de orgulho, pois isso é o resultado do nosso empenho em produzir cervejas de qualidade e receitas únicas”, afirma Scott Ashby, fundador da Ashby.

Sobre a Ashby

Foi no ano de 1993 que Scott Ashby, americano que chegou ao Brasil em 1992, decidiu montar, na cidade Amparo, SP, a primeira Micro Cervejaria do Brasil, a fim de trazer ao país o conceito de cervejas especiais dos EUA. Scott, físico, apaixonado por cervejas, ingressou no curso Cervejeiro na Universidade da Califórnia no ano de 1990 e, logo em seguida começou a trabalhar na cervejaria americana Wasatch, onde permaneceu por dois anos. Antes disso, Scott já era homebrewer e produzia cervejas para seus amigos, que rapidamente consumiam toda a produção caseira.

E a diferenciação da empresa já começou quando pensou em montar uma fábrica no circuito das Águas Paulistas. Como essas bebidas são compostas por 95% de água, a qualidade desta na fabricação é extremamente relevante. Por isso, a Ashby, escolheu estrategicamente o melhor lugar para suas instalações. As águas da cidade, além de conservar a pureza que brota da terra, têm um equilíbrio excelente entre sais e minerais tornando-a perfeita para a fabricação de chopes e cervejas de qualidade ímpar.

Foi graças à Ashby que o cenário do mercado nacional começou a experimentar um novo conceito de bebidas diferenciadas, o que antes era privilégio para poucos.