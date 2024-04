O secretário de Habitação Luiz Cezaretto

e a diretora Lígia Rodrigues são os dois nomes que vão deixar a prefeitura pra ser candidatos a vereador este ano.

Leia + sobre política regional

Cezaretto é vereador licenciado e voltará para a Câmara na semana que vem. Ele estava no Cidadania, mas decidiu migrar para o PRD- que tem em suas fileiras o vereador Pastor Miguel. LC assume o cargo de Dr Otto.

Lígia foi candidata em 2020 pelo PV, ficando na suplência. Logo foi para a prefeitura e atua como sub secretária na Secretaria de Obras do governo.

O governo Chico Sardelli (PL) tem hoje 14 dos 19 vereadores na base e ainda vai ter mais umas 15 apostas mais fortes nas chapas que vão concorrer em outubro deste ano.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP