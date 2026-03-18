Chá também refresca: como fazer a versão gelada da bebida

As infusões podem estar presentes o ano todo na mesa do brasileiro

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Associar o chá a uma bebida quente, feita para o inverno, é uma questão cultural. Basta mudar um pouco essa visão para que seja possível acessar um mundo novo de refrescos preparados a partir da infusão de ervas.

A mudança de lógica do quente para o frio é, inclusive, uma tendência mundial. Nas cafeterias crescem as opções de cafés frios e chás gelados como o matcha, por exemplo. O brasileiro já tem um espaço reservado no coração para o tradicional chá mate gelado, o que prova que chá combina até com praia. Mas há outras possibilidades infinitas para se explorar, principalmente considerando que em algumas regiões do país faz calor o ano todo.

O chá gelado pode combinar diferentes ervas, flores e agregar frutas e especiarias. Além da complexidade de sabores, ele está muito à frente dos refrigerantes e sucos adoçados quando o tema é saúde. A versão gelada mantém as propriedades e presença de antioxidantes, vitaminas e minerais das ervas.

De forma geral, o mesmo chá usado para as infusões quentes pode ser adaptado para as bebidas frias. A seguir, a Tea Shop ensina a preparar o chá gelado.

Como fazer chá gelado

Para um copo de 400ml, infusione 6 gramas (3 colheres-medida Tea Shop) de chá em 250ml de água quente, respeitando o tempo de infusão indicado no rótulo. Em seguida, complete o restante do copo com gelo.

Experimente também a maceração

A maceração é outra forma diferente de preparar o chá gelado. Ao contrário da infusão, ela é feita com água fria ou em temperatura ambiente.

Para preparar, utilize 2g de chá e coloque em água fria. Deixe descansar na geladeira por algumas horas. O mais comum é preparar à noite e, pela manhã, filtrar. Depois disso, o chá já estará pronto para beber.

Como a teína (substância estimulante presente no chá) se dissolve muito mais em água quente do que em água fria, esse método resulta em uma bebida com menos teína e menos adstringência, ou seja, mais suave ao paladar.

A Tea Shop

A Tea Shop chegou ao país em 2013 via Porto Alegre. A ideia empreendedora partiu do CEO Michel Bitencourt, que teve a ideia de trazer a marca para o Brasil durante um curso de MBA em Barcelona. Foi lá que conheceu a matriz e o modelo de negócio da rede, hoje com mais de 100 lojas em cinco países – além da Espanha e do Brasil, está presente na Itália, Portugal e Argentina.

O site teashop.com.br disponibiliza uma vitrine de chás e infusões com ingredientes selecionados, que podem ser saboreados em diferentes momentos do dia. A marca eleva o chá a um produto para ser presenteado, e oferece também uma seleção de acessórios e kits de presente.

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