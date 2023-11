Chave principal do Aberto da República tem 8 brasileiros

Foi sorteada a chave principal do Aberto da República

– ATP Challenger 100, com a participação de oito brasileiros: Thiago Monteiro, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Orlando Luz e João Lucas Reis, além de João Fonseca, Gilbert Klier e Eduardo Ribeiro, que ingressaram na chave como convidados. O torneio tem início nesta segunda-feira (20), na Arena BRB, em Brasília, com entrada gratuita do público.

O número de representantes brasileiros na chave principal deve aumentar após a definição do qualifying, que começa neste domingo (19), a partir das 10h, no mesmo local.

Além dos brasileiros, o Aberto da República conta também com a participação de tenistas da Argentina, Austrália, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Mônaco e Zimbábue.

O Aberto da República – ATP Challenger 100 distribuirá uma premiação total de US$ 130 mil e 100 pontos para o campeão do torneio.

Jogos da primeira rodada da chave principal

[1] Cristian Garin (CHI) vs. [Alt] Orlando Luz (BRA)

Qualifier vs. João Reis Da Silva (BRA)

Santiago Rodriguez Taverna (ARG) vs. [WC] Eduardo Ribeiro (BRA)

Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) vs. [7] Nicolas Moreno De Alboran (USA)

[4] Aleksandar Kovacevic (USA) vs. [WC] João Fonseca (BRA)

Hernan Casanova (ARG) vs. Roaman Burruchaga (ARG)

[Alt] Benjamin Lock (ZIM) vs. Renzo Olivo (ARG)

Tristan Boyer (USA) vs. [8] Guido Andreozzi (ARG)

[6] Thiago Monteiro (BRA) vs. Qualifier

Qualifier vs. Qualifier

Valentin Vacherot (MON) vs. Qualifier

Bernard Tomic (AUS) vs. [3] Hugo Dellien (BOL)

[5] Thiago Tirante (ARG) vs. Facundo Bagnis (ARG)

Oliver Crawford (USA) vs. [WC] Gilbert Klier Junior (BRA)

Juan Ficovich (ARG) vs. Qualifier

Gustavo Heide (BRA) vs. [2] Tomas Barrios Vera (CHI)

Programação deste domingo (19)

1ª rodada do qualifying, a partir das 10h:

[Alt] Luca Margaroli (SUI) vs. [7] Rubin Statham (NZL)

[2] Gonzalo Bueno (PER) vs. [Alt] Paulo Saraiva Dos Santos (BRA)

[Alt] Marcelo Zormann (BRA) vs. [10] Arklon Huertas Del Pino Cordova (PER)

[3] Pedro Sakamoto (BRA) vs. Gabriel Decamps (BRA)

[Alt] Gabriel Roveri Sidney (BRA) vs. [11] Juan Paz (ARG)

[4] Mateus Alves (BRA) vs. Conner Huertas del Pino (PER)

[Alt] Fernando Romboli (BRA) vs. [8] Adolfo Vallejo (PAR)

[5] Blaise Bicknell (JAM) vs. Keegan Smith (USA)

[WC] Nicolas Oliveira (BRA) vs. [9] Ignacio Buse (PER)

[6] Gonzalo Lama (CHI) vs. [Alt] Ignacio Carou (URU)

[Alt] Adam Taylor (AUS) vs. [12] Wilson Leite (BRA)

