Prefeitura inicia fresagem para recapeamento de novas ruas do Parque Novo Mundo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou neste sábado (18) a fresagem das ruas Santos e Campinas, entre a Avenida Cillos e a Rua Rio Claro, no Parque Novo Mundo. O trabalho consiste na preparação das vias para serem recapeadas.

“Estamos executando o programa de recape por etapas, mensalmente, seguindo um cronograma por região e pelas ruas mais deterioradas”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Avenida Campos do Jordão; a Rua Guarujá, entre a Avenida Campos do Jordão e a Rua Pacaembu; a Rua Jundiaí, entre a Avenida Campos de Jordão e a Rua Campinas; e a Rua Itapetininga, entre a Avenida Campos de Jordão e a Rua Campinas, já foram fresadas e recapeadas.

O cronograma ainda prevê o recapeamento de mais quatro vias do bairro: Rua Mirassol, entre Avenida Cillos e Rua Diadema; Rua Lorena, entre Avenida Cillos e Rua Diadema; Rua das Açucenas, entre Avenida Campos do Jordão e Rua das Petúnias; e Rua Diadema, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas.

O trabalho faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura, que vai revitalizar 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios.

