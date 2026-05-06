O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa alteração do horário em que começará a receber, nesta quarta-feira (6), a primeira parte dos equipamentos que compõem a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. As intervenções devem ocorrer por volta das 10h.

Na chegada ao município, a carreta tem parada programada na região do Portal Princesa Tecelã, no trecho central da Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura do monumento dos 150 anos de Americana. Durante esse período, o tráfego será desviado para a Rua São Gabriel, seguindo o mesmo esquema adotado aos domingos. A parada é necessária para que o motorista da carreta realize o reconhecimento prévio do trajeto antes do deslocamento final até a ETA.

Também a partir das 10h, serão realizadas interdições na região da Praça Fernando Costa (Cemitério da Saudade), nos seguintes pontos:

* Rua São Sebastião, nos dois sentidos, da Avenida da Saudade até a Rua 1º de Maio

* Rua Paulo Chinelato, da Rua São Sebastião até a Rua dos Estudantes

* Rua São Jorge, da Rua São Tiago até a praça do Cemitério

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e a Guarda Municipal (Gama) estarão nos locais para sinalização, orientação e apoio aos motoristas.

Os equipamentos da nova estação serão transportados por carretas de grande porte, com cerca de 25 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,75 metros de altura, que exigiram autorizações especiais para circulação. Ao todo, serão sete carretas ao longo dos próximos três meses, transportando cerca de 65 toneladas de equipamentos, entre floculadores, decantadores, filtros, passarelas e escadas de acesso, além de aproximadamente 100 toneladas de material filtrante.

Todo o material será içado e posicionado no local de instalação com o uso de guindaste com capacidade para 97 toneladas. Outros componentes, como bombas, tubulações, válvulas, instrumentos de medição e painéis elétricos e de automação, serão entregues e instalados ao longo da execução da obra.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a chegada dos equipamentos marca um avanço importante na implantação da nova estação. “Esse é um momento importante dentro do cronograma da obra. O início da chegada dos equipamentos mostra que o projeto está avançando e reforça o compromisso com a modernização do sistema e com a segurança no abastecimento de água da nossa cidade”, destacou.

A nova Estação de Tratamento de Água terá capacidade para produzir até 540 mil litros de água potável por hora, o equivalente a uma vazão de 150 litros por segundo. A implantação dela integra o programa DAE em Ação pela Água, voltado à ampliação da capacidade operacional, modernização da infraestrutura e fortalecimento da segurança hídrica em Americana.

Construída no modelo compacto, a unidade terá operação totalmente automatizada, desde a chegada da água bruta captada no Rio Piracicaba até a saída para o reservatório central do DAE. A estrutura ocupará uma área aproximada de 450 metros quadrados dentro das dependências da autarquia.