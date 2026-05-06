Trio Confraria Comedy apresenta paródias na Semana Cultural de Hortolândia

Humoristas se apresentam no espetáculo Hortocity Comedy, nesta quarta-feira (6), às 20h; evento integra programação da Semana Cultural de maio, promovida pela Prefeitura

O período da pandemia estimulou a criatividade artística de muitas pessoas, que começaram a postar conteúdos variados em redes sociais. Dentre essas pessoas estão o grupo Confraria Comedy, formado pelos humoristas André Pateta, Rick Minervino e Tuca Graça. O trio é a atração do espetáculo Hortocity Comedy, que acontece na quarta-feira (06/05). A apresentação será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. O espetáculo integra a Semana Cultural de maio, promovida pela Prefeitura.

Formado em 2019, o grupo ficou conhecido com vídeos de comédia musical feitos durante a pandemia e veiculados em redes sociais. Atualmente, o trio roda os palcos do país com seu show, no qual apresenta esquetes, paródias e stand up comedy. O público pode conferir uma amostra do trabalho do Confraria Comedy no Instagram (https://www.instagram.com/confrariacomedy/) e no YouTube (https://www.youtube.com/c/ConfrariaComedy).

Além de oferecer entretenimento, a Semana Cultural de Hortolândia estimula a prática de boas ações sociais. Em todos os eventos da semana, a população pode doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura.

Os anfitriões do Hortocity Comedy são Zé Neves e Luiz Paixão, que dão as boas-vindas ao público com muitas piadas.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. Em março deste ano, a Semana Cultural teve o festival Vozes da MPB (https://www.hortolandia.sp.gov.br/2026/02/13/maria-gadu-chico-cesar-tiago-iorc-e-fernando-quesada-se-apresentam-em-hortolandia/), que contou com os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural ano passado (https://www.hortolandia.sp.gov.br/arte-e-entretenimento/hortolandia-estreia-semana-cultural-em-marco/). Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Semana Cultural de maio de Hortolândia – Programação:

Hortocity Comedy com Confraria Comedy

Data: 06/05 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 16 anos

5º Encontro das Mães com show de Gian & Giovani

Data: 06/05 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel

Classificação indicativa: livre

Quinta Musical com Irineu de Palmira

Data: 07/05 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

Meu Primeiro Espetáculo com a peça “O Coelho escutou”, do grupo Idem Teatral

Data: 08/05 (sexta-feira)

Horário: 16h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

Horizonte Cênico com o espetáculo “Sacra folia”, do grupo Caravana Fagulha

Data: 09/05 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

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