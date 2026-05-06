Nova rodada da pesquisa eleitoral que avalia a corrida presidencial, elaborada pelo Instituto Meio/Ideia, revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará cenários acirrados contra três dos pré-candidatos à presidência da República.

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O cenário mais acirrado é contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), contra quem o petista fica em empate técnico, com 44,7%, enquanto Flávio soma 45,3%. A margem de erro da pesquisa é de 2,5%.

Contra outros adversários em um eventual segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também aparece à frente, mas dentro de cenários competitivos. Diante de Ronaldo Caiado, Lula registra 44,7%, contra 40% do ex-governador. Já em confronto com Romeu Zema, o petista marca 44%, enquanto o adversário soma 39%.

Nos cenários de primeiro turno, contudo, a vantagem ainda é do presidente Lula. Na espontânea, o petista registra 33,4% das intenções de voto, abrindo vantagem de 13,4 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro, que soma 20%. Já na estimulada, Lula alcança 40%, contra 36% de Flávio, mantendo uma vantagem mais estreita, de 4 pontos percentuais.

No quesito rejeição múltipla, Lula (44,8%) e Flávio Bolsonaro (38%) são os únicos nomes testados com índices superiores a 35%. Ciro Gomes aparece com 14%, abaixo de Romeu Zema (18%) e Ronaldo Caiado (18,5%). Já na rejeição estimulada, 48% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 45% dizem o mesmo sobre Flávio e 34% sobre Ciro.

A pesquisa também avaliou a percepção do governo. Cerca de 31,5% classificam a gestão de Lula como ótima ou boa, 21% como regular e 46,3% como ruim ou péssima. Em relação à aprovação, 44% aprovam o trabalho do presidente, enquanto 53% desaprovam.

Sobre a possibilidade de reeleição, 44% consideram que Lula merece um novo mandato, enquanto 52% não concordam com a continuidade para um quarto mandato.

Rejeição de Messias ao STF na pesquisa

A rejeição do titular da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, também foi analisada pela pesquisa. De acordo com o instituto, 58,6% dos brasileiros souberam que o Senado rejeitou a indicação de Messias para o STF, enquanto 28,5% não tinham conhecimento do fato.

Entre os entrevistados, 35% entendem a rejeição como uma derrota imposta ao governo Lula, enquanto 36% avaliam o episódio como resultado de uma articulação da oposição.