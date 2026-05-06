O prefeito de Americana Chico Sardelli e seu filho Franco se mostraram animados com a indicação oficial do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) André do Prado para concorrer a uma vaga ao senado federal este ano.

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Vincenzo Sardelli, sobrinho do prefeito de Americana, também trabalhou junto a André em anos recentes.

Prado ajudou a ‘salvar’ Chico quando este ficou sem mandato e tem fortes laços com a política regional. Ele tem proximidade com o ex-vereador de Santa Bárbara Kadu Garçom- um dos fiadores da ida do prefeito Rafael Piovezan para o partido em 2024 para a disputa da reeleição.

Outro nome que esteve ‘pendurado’ em André do Prado é o ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL), que deve ter a esposa este ano candidata a deputada federal.

Chico animado com ‘aval’ de Tarcísio

Um dos pontos que mais animou pai e filho Sardelli foi o anúncio do ‘apoio incondicional’ do governador Tarcísio de Freitas ao nome de André do Prado. A concorrência somente no campo da direita ainda deve ter nomes como o deputado federal Delegado Derrite (PP-União) e também deputado e ex-ministro de Bolsonaro Ricardo Salles (Novo).