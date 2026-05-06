A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou, nesta terça-feira (5), a 16ª Reunião Ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, os vereadores aprovaram dois projetos e seis moções — uma delas incluída durante a sessão.

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O primeiro item analisado foi o Projeto de Lei nº 03/2026, de autoria do Poder Executivo, que trata da reestruturação do Fundo Social de Solidariedade do município. Antes da votação, foi apresentado um pedido de adiamento, rejeitado por 10 votos contrários. Na sequência, o projeto foi aprovado com 13 votos favoráveis, três contrários e duas ausências.

Também foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2026, de autoria do vereador Cabo Dorigon, que concede o Título Honorífico de “Cidadão Barbarense” ao capitão da Polícia Militar Paulo Henrique de Jesus da Silva. A aprovação ocorreu com registro de duas ausências.

Além dos projetos, os parlamentares aprovaram todas as moções previstas na pauta. A Moção nº 212/2026, assinada por todos os vereadores, manifesta aplauso ao ex-servidor do Legislativo Antonio Carlos da Silva pelos serviços prestados à Casa de Leis. A Moção nº 214/2026, de autoria do vereador Marcelo Cury, apresenta apelo à CPFL Energia para substituição de poste de madeira por poste de concreto na Rua Ouro Preto, no Jardim Rochelle.

Moção em Santa Bárbara

A Moção nº 215/2026, do vereador Joi Fornasari, solicita informações ao DER-SP sobre melhorias no acesso aos bairros Caiubi e Cruzeiro do Sul, na Rodovia SP-135. A Moção nº 216/2026, de autoria do vereador Alex Dantas, manifesta aplauso ao Grupo #Tamojunto pelos 15 anos de atuação social no município. Já a Moção nº 217/2026, de autoria do vereador Arnaldo Alves, homenageia José Carlos de Souza Viana pelos 36 anos de atuação na área da Educação.

Durante a sessão, também foi incluída e aprovada a Moção nº 225/2026, de autoria do vereador Juca Bortolucci, que apela ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, para inclusão em pauta do Projeto de Lei nº 1106/2025, que institui a “Rota da Cana” como política pública de fomento ao turismo sustentável no Estado de São Paulo.

Homenagem

Ainda durante a reunião, o presidente da Câmara, vereador Kifú, promoveu a entrega de duas moções de aplauso. A Moção nº 201/2026 homenageou o motoboy e influenciador digital Guilherme Prado Felipe, conhecido como “Gripado”, pelo trabalho desenvolvido em prol da valorização dos entregadores em Santa Bárbara d’Oeste. Já a Moção nº 202/2026 foi entregue à empresa Elo Delivery, em reconhecimento aos serviços prestados no município.