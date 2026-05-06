Frei Gilson foi denunciado esta semana ao Ministério Público sob a acusação de praticar “discurso red pill” contra mulheres e falas preconceituosas contra gays.
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A manifestação enviada ao MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) também apresenta trechos de vídeos em que o religioso adota tom enfático ao tratar do tema, como na afirmação:
Disse Frei Gilson
“se a tua igreja está falando que não pode homem com homem, não pode e acabou”, um tipo de abordagem que, para o denunciante, contribui para reforçar estigmas e exclusões, ultrapassando o âmbito da manifestação religiosa.
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