Frei Gilson foi denunciado esta semana ao Ministério Público sob a acusação de praticar “discurso red pill” contra mulheres e falas preconceituosas contra gays.

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A manifestação enviada ao MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) também apresenta trechos de vídeos em que o religioso adota tom enfático ao tratar do tema, como na afirmação:

Disse Frei Gilson

“se a tua igreja está falando que não pode homem com homem, não pode e acabou”, um tipo de abordagem que, para o denunciante, contribui para reforçar estigmas e exclusões, ultrapassando o âmbito da manifestação religiosa.