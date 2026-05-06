Sumaré lança projeto de educação para o trânsito na rede municipal

“Clubinho Honda” leva atividades práticas e lúdicas para conscientizar alunos sobre segurança e comportamento no trânsito

A Prefeitura de Sumaré lançou oficialmente nesta segunda-feira (4) o projeto “Clubinho Honda” na Escola Municipal Santo Tomazin. A iniciativa é resultado de uma articulação entre o poder público municipal, o Fundo Social de Solidariedade do município e a empresa Honda, com a proposta de levar educação para o trânsito a estudantes da rede municipal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Clubinho Honda é um programa educativo que busca conscientizar crianças sobre comportamento seguro no trânsito, por meio de atividades lúdicas, palestras e dinâmicas interativas. O projeto integra o conjunto de ações voltadas à promoção da harmonia no trânsito, com foco na formação de cidadãos mais responsáveis desde a infância.

Durante o evento de lançamento, o prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da iniciativa. “Investir na educação das nossas crianças também é investir na construção de um trânsito mais seguro no futuro. Esse projeto amplia o olhar da escola para além da sala de aula, formando cidadãos conscientes”, afirmou.

Ação

O vice-prefeito Andre da Farmácia reforçou o caráter preventivo da ação. “Quando a gente trabalha com a base, com as crianças, a gente consegue criar uma cultura diferente, de respeito e responsabilidade no trânsito”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle, ressaltou o impacto social do projeto. “O Clubinho Honda é uma ferramenta de transformação, que chega até as famílias por meio das crianças. Elas serão os adultos responsáveis no futuro”, destacou.

Já o secretário de Educação, Lucas Gomes, enfatizou a integração da iniciativa com o currículo escolar. “Estamos ampliando as possibilidades de aprendizagem com temas relevantes para o cotidiano dos alunos. A educação para o trânsito é essencial e precisa ser trabalhada desde cedo”, afirmou.

A expectativa é que o projeto seja expandido para outras unidades da rede municipal ao longo do ano, consolidando-se como uma política educativa contínua voltada à formação cidadã.

Leia Mais notícias da cidade e região