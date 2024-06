Cheiro de café pode reduzir em até 50% a vontade de fumar, entenda

O tabagismo, um vício prejudicial, assombra a vida de muitos homens, afetando negativamente sobre sua saúde e outros aspectos de sua vida, incluindo a sexual.

No horizonte, surge uma promessa de alento: o aroma do café, que segundo estudos parece ser uma aliada poderosa na luta contra o cigarro, oferecendo um caminho mais tranquilo para a cessação do tabagismo.

Em um estudo inovador realizado com 60 fumantes, metade do grupo foi convidada a inalar o aroma de grãos de café de alta qualidade, enquanto a outra metade inalou o aroma de sabão natural. Quinze minutos após a exposição, um resultado animador: 50% dos participantes que cheiraram o café não sentiram vontade de fumar, ao contrário do grupo do sabão, onde essa taxa foi de apenas 26,7%.

A ação do aroma do café se explica pela ativação do sistema de recompensa do cérebro, a região responsável por sensações de prazer e bem-estar. Mais especificamente, o café ativa uma estrutura chamada núcleo accumbens, a mesma acionada por substâncias psicoativas como a cocaína.

Por que é necessário lutar contra o tabagismo?

No Brasil, 40% dos fumantes fumam 11 cigarros ao dia, sendo um dos países que mais fumam na América Latina. Um dos principais riscos para os homens é a independência sexual. Isso acontece porque as toxinas do cigarro sufocam as artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo vital para o pênis, impedindo as ereções firmes e duradouras.

Estudos demonstram que de cada 100 fumantes, 37 vão desenvolver algum problema no seu relacionamento sexual. O cigarro bagunça a produção de testosterona, o hormônio masculino essencial para a libido, a função erétil e a fertilidade.

É bom lembrar que sintomas como a disfunção sexual podem trazer problemas de autoestima, ansiedade e depressão. Além disso, o sistema cardiovascular também sofre com o cigarro, aumentando o risco de doenças cardíacas, sendo o causante dos 80% dos casos.

As pessoas que fumam são mais propensas a sofrer de câncer de pulmão, umas das doenças mais fatais do Brasil, com quase 12 mortes por 100 mil habitantes, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O estado brasileiro já fornece ferramentas para auxiliar no cesse no tabaquismo, tão assim que em 2019 mais de 210 mill pessoas recorreram ao SUS para deixar esse vício.

Benefícios da Cessação do Tabagismo para a Saúde Sexual Masculina

Parar de fumar pode trazer muitos benefícios para a vida dos homens. Não apenas vai melhorar a saúde cardiovascular, mas também apresentará melhoras no desempenho sexual.

A principal vantagem é que a disfunção erétil cai drasticamente, permitindo que os pacientes recuperem a autoestima e a libido. A qualidade do esperma também aumenta, elevando as chances de fertilidade.

E não é só isso: a cessação do tabagismo melhora o condicionamento físico e a resistência, proporcionando mais energia para as atividades do dia a dia.

Sem dúvida nenhuma, abandonar o cigarro contribui para uma vida mais saudável, feliz e plena, com mais disposição para aproveitar os melhores momentos.

Sendo assim, para deixar o hábito, é fundamental consultar um profissional de saúde para obter um acompanhamento personalizado — já seja com terapia comportamental — na sua jornada contra o tabagismo.

Inclusive os homens podem contar com ajuda de um urólogo em questões de saúde sexual. Ele poderá, inclusive, fornecer um tratamento para disfunção erétil, como uma prótese ou a Técnica Egydio de correção da Doença de Peyronie, patologia que 10% dos homens (principalmente após os 40 anos), como mostram informações da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo (SBU-SP).

Por outro lado, o aroma do café se apresenta como um aliado promissor na luta contra o tabagismo, oferecendo um caminho mais tranquilo para a cessação do vício e para a reconquista da saúde sexual masculina.

Lutar contra o cigarro é lutar por uma vida plena, com mais saúde, prazer e bem-estar.

