Troféu Brasil de Atletismo vai ter 70 Para atletas em SP

Quase 70 atletas paralímpicos vão competir no Troféu Brasil de Atletismo 2024, que vai acontecer a partir desta quinta-feira, 27, a domingo, 30, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Serão 43 homens e 24 mulheres com deficiência envolvidos nas provas de pista e campo. O local receberá o evento pela primeira vez em oito anos de funcionamento.

Ao todo, a competição reunirá 875 atletas olímpicos e paralímpicos de 21 estados e do Distrito Federal. Ela será válida para a obtenção de índices olímpicos para os Jogos de Paris 2024 e para o Mundial sub-20 da modalidade, a ser realizado de 26 a 28 de julho em Lima, no Peru.

Os atletas paralímpicos vão utilizar a competição para fazer os seus últimos ajustes antes dos Jogos Paralímpicos, que também acontecerão na capital francesa. Isso porque a 4ª Etapa do Desafio CPB/CBAt, ocorrida em 15 de junho, foi a última oportunidade para a conquista do índice estabelecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) como um dos critérios de classificação para Paris 2024.

O mesmo dia marcou ainda o fechamento do ranking mundial de atletismo paralímpico, que também é um dos balizadores que definirão as vagas da modalidade para os Jogos. A convocação dos esportistas do atletismo está marcada para o próximo dia 11 de julho.

“Como estamos próximos dos Jogos Paralímpicos, o Troféu Brasil será a minha última disputa no país. Estou com boas expectativas de ter mais uma oportunidade de competir em alto rendimento e diante dos atletas olímpicos. Espero obter êxito, sempre visando a preparação para Paris 2024”, avaliou a paulista Beth Gomes, que vai disputar o arremesso de peso e o lançamento de disco da classe F53 (cadeirantes). Na segunda prova, ela é a atual campeã paralímpica na classe F52.

Já o paulista Caetano Henrique vive a expectativa de ser convocado para a sua primeira edição de Jogos Paralímpicos após bater o índice nas provas dos 100m e 200m da classe T35 (paralisados cerebrais) na segunda fase do Circuito Loterias Caixa de atletismo no início do mês. Assim como Beth Gomes, o velocista pretende participar do Troféu Brasil para detectar erros que não quer cometer em Paris.

“É uma competição grande. Vai ter atletas olímpicos e paralímpicos muito fortes em suas provas. Será muito importante para nós, porque vai ser o último evento para ajustarmos detalhes antes dos Jogos. Pretendo brigar por medalhas em Paris”, apontou o atleta, que foi acometido por falta de oxigênio no cérebro durante o parto, o que provocou uma paralisia cerebral.

Patrocínio

As Loterias Caixa e a Braskem são as patrocinadoras oficiais do atletismo.

Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível

A atleta Beth Gomes é integrante do Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível, programa de patrocínio individual da Loterias Caixa que beneficia 114 atletas.

Time São Paulo Troféu Brasil

A atleta Beth Gomes é integrante do Time São Paulo, parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 149 atletas.

