Chico amplia vantagem para adversários em Americana

O prefeito de Americana Chico Sardelli (sem partido) ampliou

a vantagem para os adversários na última pesquisa do ano feita pela Memento para o NM.

Agora CS subiu 3 pontos enquanto que os principais adversários oscilaram para baixo.

Sardelli aparecia antes com 38,4% das intenções de voto no último levantamento, feito em abril, e agora tem 41,4%. A aprovação de seu governo também melhorou no período.

Giovana Fortunato (PDT), segunda colocada na eleição de 2020 agora aparece com 15,3%. Em abril, ela tinha 17,8% e aparecia numericamente em segundo.

Ao seu lado, o ex-prefeito Omar Najar (MDB), tem 14,9% no levantamento de agora de novembro. Ele também oscilou para baixo. Tinha 16,3% em abril.

O suplente de deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) apareceu agora com 8,4% e tinha 10,5% em abril.

Leia + sobre política regional

DRA ADRIANA- Esposa do vereador Dr Daniel e agitadora de rede social, a médica Dra Adriana apareceu na pesquisa com 2,7% das intenções de voto. Foi a primeira vez que seu nome foi testado. Ela se lançou pré-candidata no começo deste mês e assumiu o comando do Solidariedade na cidade.

Foram entrevistados 498 moradores de Americana no último dia 18 de novembro. As abordagens aconteceram em 5 regiões da cidade. O levantamento tem intervalo de confiança de 95% e 2,5% de margem de erro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP