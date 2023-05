Chico anuncia novo Núcleo de Especialidades no Hospital Municipal

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta sexta-feira (5), a construção de um novo Núcleo de Especialidades em Americana, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e do presidente da Câmara, Thiago Brochi. A nova unidade de saúde será estruturada em um prédio anexo do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), ao lado da Unacon. Com o novo espaço em funcionamento, a Administração vai garantir uma economia de R$ 201 mil por ano, considerando o valor mensal de R$16.832,61 referente ao custo com o aluguel do atual prédio, locado desde agosto de 2017.

Atualmente, o Núcleo realiza cerca de 5 mil consultas e 8 mil exames mensalmente. O novo espaço, de 1.104 m², terá uma área de recepção para mais de 100 pessoas, sanitários públicos femininos e masculinos (adaptados para portadores de deficiência), 15 consultórios, sendo sete deles com banheiros anexos, sala para serviço social, três consultórios de enfermagem, duas salas para eletrocardiograma e mapa holter, uma sala para exame de ultrassonografia, uma sala para exame de ergonometria, além de salas para coordenação, faturamento, medicamentos e arquivo de prontuários. No local também haverá refeitório e sanitários para os funcionários, além de sala para expurgo e materiais de limpeza (DML).

As obras irão contemplar a instalação de esquadrias; forro em gesso acartonado com acabamento em película de PVC; divisórias em drywall; revestimento em porcelanato esmaltado polido; piso vinílico em manta nas salas de eletrocardiograma, ergometria e ultrassom; instalações elétricas e hidráulicas; peças sanitárias (louças e metais); aparelhos de ar-condicionado; rede de gases medicinais; pintura interna e externa e identificação visual.

O prefeito Chico Sardelli destacou que o novo espaço vai proporcionar melhorias na vida daqueles que precisam utilizar a rede pública municipal de saúde, considerando que a localização será de extrema importância por compartilhar o mesmo espaço de outros serviços de saúde. “Será um prédio novo, moderno, com consultórios confortáveis, ambiente adequado, para quem precisa. Nós estamos formando ali efetivamente um eixo de saúde, localizado todo num ambiente próximo um do outro. Quem depende do SUS, que aliás eu sou um defensor incondicional, precisa ter todas as facilidades que um hospital privado pode oferecer. Americana é a grande vencedora nessa história”, salientou.

“A gente está fazendo um núcleo não só de especialidade, mas um núcleo de saúde naquela região, no Hospital Municipal. Nós vamos ter um prédio nosso, vamos sair do aluguel. É muita dificuldade que a gente encontrava naquele prédio, que é uma estrutura antiga, e agora a gente vai ter uma coisa nova, mobiliada, tudo novo, como é a Unacon”, disse o vice Odir Demarchi.

O empreendimento será custeado com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda voluntária de 2021, no valor de R$ 2 milhões, intermediada pelo vereador de São Paulo João Jorge e pelo suplente de deputado estadual Israel Alexandre de Souza. À prefeitura caberá uma contrapartida no valor de R$ 817.321,92.

O edital de abertura de licitação para a execução das obras foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial e a entrega dos envelopes será no dia 24 de maio. Todos os trâmites estão sendo conduzidos pela Secretaria de Gestão de Convênios. Segundo o secretário da pasta, Vinícius Zerbetto, a previsão de início das obras é de 90 dias, aproximadamente.

O Núcleo é um espaço de cuidado especializado, complementar à atenção primária e à alta complexidade, integrado à rede de atenção à saúde. Realiza ações e serviços que visam atender a problemas e agravos de saúde, cuja complexidade da assistência na prática clínica demanda profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos complementares, para o apoio diagnóstico e tratamento.

No local são realizados exames, consultas especializadas, tratamentos e reabilitação. Atualmente o Núcleo cobre as especialidades de cardiologia, cirurgia ginecológica, cirurgia geral, patologia cervical, mastologia, urologia, proctologia, oncologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, hematologia, nefrologia, ortopedia, psiquiatria, dermatologia, neurologia, gastrologia, reumatologia, avaliação anestésica e nutrição.

O setor ainda realiza exames radiológicos, de mapa cardíaco, Holter, eletrocardiograma, teste ergométrico e o exame laboratorial de curva glicêmica. Além disso estão inseridos no Núcleo o ambulatório de dor crônica, o ambulatório de acupuntura, ambulatório de curativos especiais e ostomia, a clínica de fonoaudiologia e o programa Mamãe Nenê.

Para ser atendido pelo especialista o paciente necessita ser encaminhado pelo médico da UBS (Unidade Básica de Saúde). Nesse caso, o médico da unidade avalia o paciente e, se houver necessidade de uma atenção especializada, ele o encaminha ao Núcleo.

O secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira atribuiu o empreendimento como sendo mais um exemplo de prioridade e valorização dos espaços da saúde pública de Americana. “Nós tivemos recentemente a revitalização de várias unidades de saúde e agora chegou a vez do Núcleo. Este empreendimento irá oferecer um espaço mais digno e humanizado, com mais conforto e melhor ambiência a todos. E a melhoria na rede demonstra a prioridade do prefeito Chico Sardelli em relação à saúde da população americanense”, afirmou.

Também estiveram presentes na coletiva do anúncio do novo Núcleo de Especialidades os vereadores Lucas Leoncine, Leonora Périco, Sílvio Dourado, Fernando da Farmácia, Gualter Amado e Marcos Caetano; o secretário adjunto de Saúde Fábio Joner; o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) Fábio Beretta Rossi; a superintendente da Fusame, Lílian Franco de Godoi; o secretário de Negócio Jurídicos Hugo Troly; e o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação Leon Botão.