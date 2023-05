Riviera de São Lourenço. Maior empregadora de Bertioga e região

A Riviera de São Lourenço, bairro planejado de Bertioga, no Litoral Norte

paulista, é o principal polo empregador da cidade e região, sendo responsável por uma folha salarial anual de R$ 200 milhões. No local, há cerca de cinco mil empregos diretos permanentes, que representam mais de 35,5% do total aproximado de 14 mil postos formais de trabalho do município, no qual a remuneração média por trabalhador é de R$ 2.953,19 (IBGE/2021).

“Ademais, na temporada são gerados anualmente em torno de 1.200 empregos temporários”, informa Beatriz Pereira de Almeida, diretora adjunta de marketing da Sobloco Construtora, empresa idealizadora e responsável pelo empreendimento da Riviera. Esses postos de trabalho adicionais do verão têm a seguinte média de distribuição: shopping center — 130; prédios — 260; eventos — 500; restaurantes — 60; uptown e comércio — 900; e Pão de Açúcar — 230.



Somente a Associação dos Amigos da Riviera, entidade que administra os serviços locais, conta com 550 funcionários fixos, contratando cerca de 90 temporários no verão. É a segunda maior empregadora do município, atrás somente da prefeitura. Seus colaboradores distribuem-se nas áreas de manutenção, segurança, administração e saneamento. O bairro conta com estruturas próprias de água, esgotos e coleta de lixo. “No verão passado, a Associação contratou também 12 estagiários da área de saúde, que receberam treinamento especial no âmbito do programa de prevenção ao mosquito Aedes aegypt“, revela Beatriz.

Na área social, o empreendimento mantém empregos qualificados em iniciativas como o Programa Clorofila de Educação Ambiental, que atende mais de 25 escolas, e a Fundação 10 de Agosto, que leva cultura e educação a milhares de jovens e crianças de Bertioga. Ambos estão em atividade há mais de 30 anos.

Além dos empregos formais, a Riviera de São Lourenço demanda de modo permanente o trabalho de autônomos, principalmente microempreendedores individuais. Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), são cerca de 1.400 os profissionais de Bertioga que prestam serviços tipicamente contratados pelos moradores do bairro.

“Celebramos com satisfação o número de empregos diretos formais na Riviera de São Lourenço. Mas, mais que isso, comemoramos o fato da Riviera ser responsável por uma ampla cadeia produtiva que gera milhares de empregos indiretos. O bairro é um polo que demanda os mais diversos serviços, desde arquitetura e construção, manutenção predial, saúde, educação, entretenimento e muitos outros, gerando uma enorme oportunidade de oferta de produtos e serviços e, principalmente, de empreendedorismo na cidade. Afinal, por mais que sejam pertinentes os programas governamentais de auxílio financeiro, o trabalho digno é o mais eficaz meio de geração de renda, inclusão econômica e justiça social”, enfatiza Beatriz.

Destino diversificado, São Sebastião entra para o ranking no mapa do turismo brasileiro

Cidade está entre poucos municípios que atingiram a categoria “A” de destinos nacionais

Entre 304 regiões e 1,8 mil municípios, São Sebastião foi incluída em um seleto hall de destinos turísticos que ocupam o mais alto patamar na classificação do Ministério do Turismo, inserido no Programa de Regionalização do Turismo. Este ranking avalia, entre outros fatores de infraestrutura do receptivo, a rede de serviços e a diversidade de atrativos oferecidos ao viajante.

Em São Paulo, dos municípios que foram lançados no Mapa do Turismo Brasileiro 2023, São Sebastião divide o nível de categoria A somente com outros dois destinos, também litorâneos, da Baixada Santista.

Entre os pontos avaliados para a categorização, estão a rede formada por 120 meios de hospedagem no Cadastur, com mais de 7,4 mil leitos, as 69 agências de receptivo turístico e 228 bares e restaurantes. O suporte ao turista também é dimensionado pelo acesso a serviços de saúde, transporte e segurança.

A inclusão neste sistema é um ponto de orientação ao Ministério do Turismo para a aplicação de políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento do setor no Brasil.

Diversificação

O lastro de atrativos turísticos no destino do litoral norte, amplamente conhecido como um local de sol e praia, é apontado no relatório de atividades que serviu de base para categorizar São Sebastião no mais alto patamar desta classificação.

Além do patrimônio natural da cidade, que inclui o Parque Estadual Serra do Mar, também são considerados no mapeamento os roteiros históricos: a reserva indígena do Rio Silveiras, no meio da Mata Atlântica, na praia de Boracéia; o Sítio Arqueológico de São Francisco, que guarda histórias de 200 anos atrás, nos idos do Brasil Colonial; além do Centro Histórico de São Sebastião. Todo este repertório permite que um visitante de Boiçucanga, por exemplo, aproveite ao máximo a praia, o pôr do sol e os passeios de barco que saem a toda hora para ilhas próximas e também reserve na agenda as visitas ao patrimônio histórico nacional.

