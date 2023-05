Ana Hickmann relembra caso Eloá

Apresentadora Ana Hickmann Hoje em Dia vem sendo bastante criticada

Na noite da última quinta-feira (4), a reestreia do Linha Direta, da Rede Globo, abordou o sequestro de Eloá Pimentel. Com a repercussão diante do caso, muitos internautas começaram a criticar Sonia Abrão e Ana Hickmann por suas condutas durante a cobertura midiática do caso. Por meio de sua assessoria, a loira pediu desculpas e afirmou que está sendo alvo de ameaças.

Durante a cobertura do sequestro, a apresentadora do Hoje em Dia afirmou que o sequestrador estava assistindo o programa. Logo depois, Ana Hickmann pediu para que Lindemberg ou até mesmo uma das vítimas (Eloá ou Nayara) fossem até a janela do cativeiro e acenassem para as câmeras presentes no local.

Diante dos comentários, a assessoria de imprensa de Ana Hickmann usou as redes sociais para pedir desculpas pelo ocorrido. “Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias”, começou o comunicado.

“Após o episódio do programa Linha Direta, exibido na última quinta-feira (4), Ana Hickmann vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede respeito nesse momento”, finalizou a assessoria de Ana Hickmann.

Musa do OnlyFans fatura R$ 80 mil

A atriz Flávia Oliver, que ficou conhecida por atuar nas pegadinhas do João Kléber Show, da RedeTV!, revelou que anda faturando alto com as plataformas de conteúdo como o OnlyFans e Privacy. Ela disse que fatura cerca de R$ 80 mil por mês com o OnlyFans.

“Já faz mais de um ano que me tornei criadora de conteúdo e estou faturando alto. Hoje, recebo cerca de R$ 80 mil por mês e isso mudou a minha vida. Minha rotina é pensar em novos conteúdos e passei a criar conteúdos diferentes, com amigas e influencers, e isso deu muito certo. Agora o plano é investir esse dinheiro em viagens e produções diferentes para as fotos e vídeos para o OnlyFans”, conta.

Dona de um corpo sarado, curvas de tirar o fôlego e um bumbum gigante, Flávia Oliver já revelou em outras entrevistas que possui uma pegada diferente no sexo e faz o estilo “dominatriz”, que segundo ela, os homens adoram e pedem que ela faça conteúdos neste estilo.

“Eu preciso ser dominada, eu gosto de apanhar, gosto que me bate, mas eu também gosto de bater”, relatou, revelando ainda que tem prazer em sentir dor.

