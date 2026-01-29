A Prefeitura de Americana atua em diversas frentes para conter os danos causados pela chuva forte que atingiu o município nesta quarta-feira (28). Durante toda a manhã desta quinta (29), o prefeito Chico Sardelli visitou os locais mais afetados pelo temporal e acompanhou os trabalhos de limpeza e manutenção nas ruas e avenidas da cidade.

Desde o início das ocorrências, equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e secretarias de Meio Ambiente, de Obras e Serviços Urbanos e de Assistência Social e Direitos Humanos estão nas ruas prestando atendimento e suporte às famílias atingidas, executando os reparos necessários e monitorando todos os pontos atingidos. O prefeito Chico e o vice-prefeito Odir Demarchi se juntaram às equipes para acompanhar o serviço nas ruas.

Muita água em Americana

Segundo a Defesa Civil de Americana, a cidade registrou 62 milímetros de chuva em aproximadamente 1 hora e 20 minutos, uma quantidade considerada muito elevada, que inclusive gerou alerta da Defesa Civil do Estado.

“Desde o primeiro momento, nossas equipes estão nas ruas, trabalhando de forma integrada para minimizar os danos e garantir a segurança da nossa população. Estamos acompanhando tudo de perto, vistoriando os locais e dando prioridade aos atendimentos mais urgentes. O mais importante agora é cuidar das pessoas e restabelecer a normalidade o quanto antes”, afirmou o prefeito Chico.

Um dos pontos mais afetados foi a Avenida da Saúde, na altura do número 526, onde os trabalhos de recuperação do asfalto estão em andamento desde o início da manhã e já se encontram na fase de aplicação da nova massa asfáltica. Durante a chuva, parte do asfalto se desprendeu do chão, provocando a interdição do trecho e desvio do tráfego de veículos. A previsão é que uma faixa de rolamento seja liberada para o trânsito até o fim da tarde.

No Cemitério da Saudade, as equipes atuam na reconstrução de cerca de 40 metros do muro, que foi atingido pela queda de uma árvore na Rua São Sebastião. No momento do incidente, não havia pedestres ou veículos passando pelo trecho, e ninguém ficou ferido.

As quadras do complexo de tênis do Centro Cívico também recebem os serviços de manutenção e limpeza com hidrojato nesta manhã. Devido aos prejuízos causados pelo acúmulo de água, os espaços precisarão permanecer sem funcionamento ao longo dos próximos dias para a recuperação dos pisos. A previsão é de que o trabalho leve pelo menos uma semana, período necessário para garantir a segurança dos usuários e as condições adequadas de uso.

Desde o fim da tarde desta quarta, a Prefeitura executa também serviços de limpeza nos pontos mais atingidos pela chuva, como as avenidas São Jerônimo, Estados Unidos, Europa, Raphael Vitta, Abdo Najar, Bandeirantes, Nossa Senhora de Fátima e do Compositor, além de outros pontos em diferentes regiões da cidade.

Também desde a noite de quarta, as equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos estão prestando atendimento de suporte e apoio às famílias atingidas, com visitas nas casas, serviços de encaminhamento médico, acolhimento de mulheres e crianças, entrega de alimentos, entre outras ações.