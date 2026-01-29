Nova Odessa retira 12 veículos abandonados e notifica 20 sobre multa

Medida da Prefeitura reforça a segurança no trânsito, libera vagas e ajuda no combate à Dengue no município

Leia Maisnotícias da cidade e região

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa iniciaram em janeiro uma ação de fiscalização e notificação de veículos abandonados nas vias públicas do município. De acordo com a pasta, 12 automóveis já foram removidos e mais de 20 notificados.

Nesta ação, quando os agentes municipais de Trânsito identificam um veículo com características de abandono ou estacionado por longo período no mesmo local, o proprietário é notificado por meio de um adesivo afixado no para-brisa ou na lataria e tem até 15 dias para retirá-lo da via pública.

Pátio

Caso a determinação não seja cumprida, o veículo é removido para o Pátio Municipal e o proprietário fica responsável pelos custos de guincho, estadia e retirada, além de receber uma multa de 30 UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 1.152,60. O procedimento segue as normas da Lei Municipal nº 3.055/2016.

“Além de garantir a segurança viária, a iniciativa também contribui para a limpeza urbana e para a prevenção da Dengue, já que veículos abandonados podem se tornar criadouros das larvas do mosquito Aedes Aegypti, e ocupam vagas de estacionamento e ainda podem se tornar pontos favoráveis para a prática de crimes”, destacou o secretário adjunto de Segurança Pública, Sílvio Natal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP