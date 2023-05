Chico, Cezaretto e secretário estadual visitam casinhas do Vida Longa

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário executivo

de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) do Estado de São Paulo, Eli Corrêa Filho, representando o secretário estadual de Habitação, Marcelo Cardinali Branco e o governador Tarcísio de Freitas, fizeram, nesta quinta-feira (4), uma visita técnica às obras de construção do Condomínio Vida Longa, no bairro Jaguari. Também participaram da visita o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, entre outros convidados.

Lançado em outubro de 2019, o Programa Vida Longa é realizado pela Secretaria de Estado da Habitação, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, em parceria com as prefeituras. O convênio foi assinado no dia 16 de dezembro de 2021 pelo prefeito Chico Sardelli, com o apoio do ex-deputado federal Vanderlei Macris. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 4,5 milhões e as moradias serão destinadas a idosos de baixa renda. O processo documental foi formalizado pela Secretaria Municipal de Gestão de Convênios.

“A implantação do Condomínio Vida Longa em Americana vai proporcionar moradia digna e proteção aos idosos, com conforto, segurança e espaço para a realização de diversas atividades, assegurando o bem-estar dos participantes do Programa Vida Longa, em atendimento às políticas públicas voltadas aos idosos da cidade, uma prioridade da nossa Administração. Agradecemos ao secretário Eli Corrêa Filho, meu amigo, pela presença; ao governador Tarcísio de Freitas pelo apoio, e a todos que se empenharam na construção de todo o processo, que beneficiará os idosos que mais precisam. Agradeço aos que acreditam que trabalhar para a nossa cidade vale a pena”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir ressaltou mais uma conquista para Americana. “Agradeço ao prefeito Chico, conseguimos mais uma conquista para Americana. Secretário Eli, uma amizade de respeito para o bem da cidade. Escolhemos esta área com todo o cuidado e hoje estamos aqui na obra já em andamento, que trará mais dignidade aos idosos. Nosso governo está, com certeza, fazendo o melhor por Americana”, disse.

O secretário executivo Eli Corrêa falou sobre o projeto do Estado. “Estou feliz em Americana, representando o secretário Marcelo Branco e o governador Tarcísio de Freitas, junto ao prefeito Chico Sardelli, uma pessoa fantástica, que governa a cidade com responsabilidade. Este projeto pensa nas pessoas mais vulneráveis. O Estado está dando retorno às pessoas idosas, cuidando para que tenham assistência e dignidade”.

Luiz Cezaretto, secretário municipal de Habitação, agradeceu o apoio do Estado. “Obrigado, prefeito Chico, pela confiança. Sempre somos muito bem recepcionados na Secretaria Estadual de Habitação. Com o Programa Vida Longa, os idosos terão os cuidados da Secretaria de Assistência Social, da secretária Juliani. Poder entregar esta obra para Americana, aos idosos, será uma grande honra, um marco para a nossa cidade”.

A secretária Juliani comemorou o andamento das obras e o alcance junto às políticas públicas de atendimento aos idosos que mais precisam. “Hoje é um dia especial porque o Programa Vida Longa vai permitir a realização de um trabalho muito importante aos idosos da nossa cidade. O idoso é prioridade no governo do prefeito Chico Sardelli. As obras estão em pleno andamento e vamos ter muitas outras ações a comemorar”.

De acordo com o diretor da CDHU, engenheiro Silvio Vasconcellos, a obra está seguindo o cronograma de trabalho normalmente. “A previsão de conclusão da obra é janeiro de 2024, mas a nossa expectativa é avançar ainda mais e fazer a entrega até dezembro deste ano”, disse.

Também participaram da visita técnica o coordenador do Programa Vida Longa, Elcio Sigolo; os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios), Márcio Leal (Esportes); o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi; o superintendente do DAE – Departamento de Água e Esgoto, Carlos Cesar Gimenez Zappia; o diretor administrativo do DAE, Marcos Morelli; a diretora de Assistência Social, Beatriz Betoli Bezerra; o secretário adjunto de Convênios, Thiago Guimarães; o secretário adjunto de governo, Pedro Peol; o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi; os vereadores Lucas Leoncine, Miguel Pires, Silvio Dourado, Marcos Caetano, Thiago Martins e Fernando da Farmácia; e representantes da Guarda Municipal, entre outros convidados.

Condomínio promoverá a socialização

O condomínio visitado faz parte do Programa Vida Longa e está sendo construído pela CDHU com investimento a fundo perdido. A Prefeitura de Americana cedeu a área para a construção das 28 moradias e será responsável pela manutenção e gestão do programa.

O condomínio terá cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço, e contará com áreas de lazer para promover a socialização dos idosos, além de espaços para horta e academia. Itens de segurança e acessibilidade também estão no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros.

As obras já atingiram 85% de terraplenagem, com a construção de seis unidades na altura de laje e mais seis na fase de alvenaria.

O Programa tem caráter protetivo e está em consonância com o SUAS – Sistema Único de Assistência Social. É destinado a pessoas acima de 60 anos de idade, que vivem preferencialmente sozinhas ou com vínculo familiar fragilizado, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Para participar do programa os idosos devem residir há pelo menos dois anos no município, ter renda de até dois salários mínimos e autonomia para realizar tarefas diárias. Os idosos não pagarão aluguel, nem água e energia elétrica.

Obras de drenagem

A Prefeitura de Americana abriu, na quarta-feira (3), a licitação para contratação de empresa para a construção de galerias de drenagem de águas pluviais na Rua Lúcio Alves, bairro Jaguari, para assegurar o escoamento das águas na via em que está sendo implantado o Condomínio Vida Longa. O valor do investimento na obra de galeria pluvial, com o fornecimento de materiais e mão de obra, é estimado em R$182.971,13, recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

“A obra de galeria é necessária para que haja o escoamento das águas de chuva, prevenindo inundações naquela área onde será edificado o condomínio para idosos. É mais um passo para avançarmos no atendimento a esse público”, disse o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento