O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) entregou nesta quinta-feira (04/05), simbolicamente, as chaves de quatro novos veículos para a Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa. São Citroen C3 brancos, versão Live e motor 1.0 com tecnologia flex fuel, completos. Cada um custou R$ 79.450,00, totalizando quase R$ 320 mil em investimentos da Prefeitura na ampliação e modernização da frota da Educação. Assim, a equipe gestora da Rede Municipal “dobra” de quatro para um total de oito veículos oficiais.

Segundo o secretário-adjunto de Educação do Município, professor Assis das Neves Grillo, dois dos novos carros vão ser destinados às equipes de supervisão das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal (as creches e EMEIs) e das unidades de Ensino Fundamental 1 (as EMEFs e EMEFEIs).

O terceiro C3 vai ser utilizado pelas equipes de manutenção da pasta, que precisam visitar as 25 unidades da Rede Municipal, e o quarto vai ficar à disposição da própria equipe gestores da Secretaria. Até então, a Educação Municipal de Educação contava com quatro veículos para uso diário – um furgão para transporte de materiais como carteiras e computadores, dois veículos leves e uma perua bastante “rodada” que serve à equipe do Projeto “Escola da Vida”, que promove a arborização das escolas públicas de Nova Odessa e seus entornos.

“A aquisição dos 4 novos carros nos traz uma agilidade para chegar mais rápido nas creches e escolas municipais, principalmente para os nossos supervisores, que assim não precisam mais utilizar seus veículos pessoais. Eram dois veículos leves (carros) compartilhados todo o tempo por oito ou nove dirigentes e gestores da Secretaria, agora cada setor vai ter seus próprios veículos para percorrer as unidades diariamente”, apontou Assis.

EDUCAÇÃO 4.0

Desde 2021, a atual gestão municipal atua para modernizar a Rede Municipal, adotando tecnologias e diretrizes da chamada “Educação 4.0” ou “Educação Tecnológica”. Esta verdadeira revolução no Ensino Público de Nova Odessa inclui reformas em 21 creches e escolas municipais e um novo e inédito sistema de videomonitoramento interligado à central da GCM (Guarda Civil Municipal) 24 horas por dia, instalado em todas as 25 unidades.

Outras melhorias feitas pela gestão do prefeito Leitinho incluem a adoção de programas e ferramentas tecnológicas, como as aulas de robótica aos alunos do 1º e 2º anos do Fundamental, lousas digitais em 105 salas de aula (90% do total da Rede Municipal), a implantação de internet wi-fi (sem fio) nas 25 creches e escolas, a adoção do aplicativo de aulas online “Creator4All”, a distribuição do kit de material escolar e de dois kits de livros da “Biblioteca em Casa” com 8 livros cada, além do kit do Projeto “Palavra Cantada”, de musicalização.

A Administração Municipal também implantou o JEPP (Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos) do Sebrae SP nas escolas integrais e prevê entregar, neste ano, kits de uniformes escolares pela primeira vez na história da cidade para as 5.100 crianças de zero a dez anos atendidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Houve ainda a contratação de novos profissionais (incluindo assistentes para alunos especiais), o reconhecimento das 200 EDIs (Educadoras de Desenvolvimento Infantil) como profissionais da Docência; 4,5% de aumento real para profissionais do Magistério com pós-graduação (a “Meritocracia” de 7% para 11,5%), e a regularização do Programa REDDE (Repasse Dinheiro Direto na Escola).