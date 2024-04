Prefeito Chico entrega 530 casas ao lado do governador Tarcísio

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, junto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizou a entrega de 530 casas para famílias do município no Jardim Nova Aliança, na região da Praia Azul, nesta quinta-feira (25). Durante a solenidade, os moradores receberam as chaves de suas novas residências. O empreendimento habitacional foi subsidiado pelo programa Casa Paulista.

O residencial ocupa uma área total de 160 mil metros quadrados e é composto de três módulos. A construção, iniciada em março de 2021, representa uma parceria entre Prefeitura, Asta (Associação dos Sem-Teto de Americana), entidade responsável pelo projeto de loteamento, Caixa Econômica Federal e empreendedores. A construção foi executada pela Construtora Sousa Araújo.

A cerimônia contou também com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, da primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado São Paulo, Cristiane Freitas, dos deputados estaduais Dirceu Dalben e Alex de Madureira, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, do vereador e ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, além de prefeitos e autoridades de municípios da região.

“Hoje é um dia muito importante para as 530 famílias que estão recebendo as chaves de seus imóveis, realizando o sonho da casa própria, um grande investimento na área habitacional do município. Agradecemos a presença em nossa cidade do governador Tarcísio de Freitas, que tem sido um grande parceiro de Americana e tem feito um trabalho importante para promover o desenvolvimento do nosso município. É um momento ímpar para as famílias, na história de vida de cada um de vocês”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância da conquista para as famílias de Americana. “Cumprimento todas as famílias contempladas no dia de hoje. Parabenizo o prefeito Chico Sardelli, que tem trabalhado muito pela cidade de Americana e está sempre presente com a gente buscando investimentos para a cidade em todas as áreas, assim como o vice Odir. Por meio do programa Casa Paulista, estamos realizando o sonho das famílias, que agora têm uma segurança em poder estar em suas novas casas”, disse Tarcísio.

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana acompanhou os projetos da construção dos três módulos para atendimento da lista de inscritos nos programas habitacionais da Prefeitura. As moradias de interesse social atendem famílias com renda de um a três salários.

As casas têm 53 m² com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Foram destinados R$ 5,7 milhões em subsídios do programa Casa Paulista para 442 unidades (R$ 13 mil para cada uma delas).

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, ressaltou a produção de investimentos habitacionais em São Paulo. “Temos consolidado em produção R$ 20 bilhões em investimentos habitacionais em 15 meses de governo. Parabéns às famílias. Essa luta é de todos nós. O Casa Paulista faz deste sonho uma realidade. Sejam muito felizes em suas casas!”, disse Marcelo.

O presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, destacou a parceria da Alesp, Governo de São Paulo e Prefeitura de Americana. “Parabenizo o prefeito Chico, o vice Odir, o ex-secretário de Habitação, Luiz Cezaretto, por esta obra importante para a população, numa parceria com o Governo do Estado. É uma honra muito grande estar aqui em Americana, ao lado do governador Tarcísio e do secretário Marcelo Branco. A construção de casas populares vive um recorde no Estado, uma das prioridades do governo, junto aos municípios e parcerias público-privadas. Hoje estamos entregando sonhos para 530 famílias de Americana. Muitas felicidades e bênçãos em suas novas casas”, disse André.

Estiveram presentes também o presidente da Asta, Raimundo Carlos da Silva, o CEO da Construtora Souza Araújo, Jucieudo Araújo, e o diretor comercial da Labutare Construtora, Luiz Carlos Brito.

