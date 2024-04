O amor está no ar e o mercado de turismo também está comemorando. Com a retomada das cerimônias após a pandemia, casais brasileiros estão investindo em festas e viagens de lua de mel, impulsionando o setor de turismo, viagens e aluguel de temporada.

Dados do IBGE revelam que em 2022, foram registrados 970.041 casamentos no país, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Apesar da alta, o número continua abaixo da média de 1.076.280 casamentos por ano entre 2015 e 2019.

A retomada dos casamentos, somada ao desejo reprimido de viagens durante a pandemia, está gerando um boom no mercado de turismo. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) estima um crescimento de 47% no número de casamentos no primeiro semestre de 2024, totalizando 624 mil matrimônios.

Segundo a Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), o setor de casamentos deve movimentar cerca de R$28,7 bilhões no Brasil em 2024. Esse valor inclui gastos com festas, viagens de lua de mel, presentes, vestuário e outros serviços relacionados ao casamento.

Para a assessora de casamento Sandra Corrêa, explica que a adesão por cerimônias menores impactam no turismo. “Muitos casais têm preferido investir em cerimônias mais intimistas e reservar um orçamento maior para a lua de mel, isso impacta diretamente no segmento”, afirma Corrêa.

Já o empresário Thiago Moresqui, do ramo de alugueis de temporada, afirma que o cenário promissor para hoteis, pois também aumenta a possibilidade de contratar serviços de maneira menos tradicional com preços mais acessíveis ao consumidor final. “A concorrência entre redes hoteleiras, sites e aplicativos de aluguel deixa o mercado mais justo para quem deseja economizar no momento das férias, por exemplo”, ressalta Moresqui.

Destinos para lua de mel em alta:

Praias continuam em alta. Cidades como Trancoso, Boipeba, Fernando de Noronha, Jericoacoara, são as mais desejadas. Já para quem gosta de montanhas, os destinos de Gramado e Campos do Jordão são alguns dos mais procurados para lua de mel no Brasil. Para os casais que gostam de viagens históricas, Ouro Preto, Olinda, Paraty e Salvador são ótimas opções para quem aprecia cultura e história. Já para os amantes da Natureza, destinos como Bonito, Pirenópolis e Capitólio são os mais procurados.

Esses destinos movimentam o turismo local, oferecendo diversos serviços, principalmente em hotel. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Caxias do Sul, Gramado é a cidade com maior número de leitos no Rio Grande do Sul, somando aproximadamente 150 hoteis e pousadas, tornando-se a maior infraestrutura do estado. Já a região de Trancoso, na Bahia, registra aproximadamente 280 hoteis em Trancoso. Esses números demonstram o quanto as cidades turísticas têm investido no setor.

