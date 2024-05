Ex de personal de Gracyane detona rapaz

Ex-aluna de Gilson de Oliveira, personal trainer apontado como affair

de Gracyanne Barbosa, com quem teve uma breve relação, a investidora Marcella Bernardo, de 29 anos, contou que “todos na academia” já sabiam do envolvimento dele com a então mulher do cantor Belo. E revelou que ele nunca fez questão de esconder.

“No final de 2021 ficamos pela primeira vez, era algo casual mesmo. E ele ficava comigo e com a Gracyanne. Até aí tudo bem para mim, porque não era namoro ou coisa do tipo. Mas esse caso deles é antigo. Quando eu perguntava se ele estava com a Gracyanne, ele sorria. Nunca disse que não, ele concordava. Ele nunca omitiu, nunca negou. E a postura deles na academia confirmava isso”.

De acordo com Marcella, era nítido que havia intimidade entre os dois, o que gerava inclusive constrangimento entre alunos e funcionários da academia. “Era explícito, todo mundo ali já sabia deles. Não era beijo e pegação, mas eram carícias, uns toques ‘diferentes’, umas gracinhas, algo que não é normal, que precisa de intimidade”, explica ela.

Assim como aconteceu com ela, a ex-aluna acredita que o personal deu em cima de Gracyanne. Marcella classifica o personal como “insistente e pedante”, por conta da maneira que se relaciona com as mulheres na academia.

“Ele já dava em cima de mim quando eu namorava, falava para eu terminar. Não respeitava. Ele sabia que a Gracyanne era casada, mesmo assim se envolveu”.

A investidora conta que Belo descobriu tudo e chegou a pedir demissão de Gilson depois de se incomodar com a situação. “Isso correu nos bastidores, o comentário era geral. A coisa estava realmente muito aparente, acho que ele cansou e resolveu colocar um ponto final em tudo”, opina. “O Gilson foi afastado por um tempo e depois foi demitido de vez”.

Para Marcella, o personal mente ao falar da duração do caso, ao esconder detalhes do que acontecia na academia e ao negar que foi pivô da separação de Gracyanne e Belo. A ex-aluna diz que ele se exime das responsabilidades e tenta se colocar como vítima de tudo, algo fora da realidade na opinião dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcella Bernardo (@marcellabernardo_)



“Ele nunca é responsável por nada”, ironiza. “Ele é mentiroso e mau caráter. O mesmo aconteceu quando engravidei dele e fiquei abandonada. O Gilson não queria o bebê, não assumiu nenhuma responsabilidade. Inclusive me incentivou a procurar uma clínica de aborto e dizer que fui estuprada para fazer isso legalmente.”, revela.

Marcella conta que o personal ignorou a gravidez, disse não ter nada a ver com o “problema” e seguiu sua vida normalmente. Abalada e depois de viver o luto da sua mãe, a investidora teve um aborto espontâneo. Depois disso, os dois nunca mais se falaram. “Se eu tivesse o filho, ele nem estaria sabendo. Saí da academia e nunca mais nos vimos”, desabafa.

