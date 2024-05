Uma mulher flagrou o marido estuprando a própria filha

de oito anos, em Taubaté, no interior de São Paulo, na madrugada de sexta-feira (24).

Ela denunciou o crime e o homem foi preso em flagrante. De acordo com informações da polícia, a mulher ia ao banheiro quando passou pela sala e se deparou com o marido só de cueca, escondendo o pênis, e a filha com a parte de cima do pijama e calcinha.

A mulher estranhou a cena, ainda mais quando percebeu que a calcinha da criança parecia estar enrolada. Então, ela pediu para que a vítima fosse até o quarto, onde questionou o que havia ocorrido.

A menina, então, informou à ela que o pai teria “mexido” em sua vagina. A vítima revelou à mãe que o órgão estava doendo e que essa não seria a primeira vez que o pai havia ‘mexido’ nela.

O homem pedia para que a filha não contasse nada à mãe, caso contrário ele mataria a mulher e ela teriam que morar em um abrigo. Alguns vizinhos bateram no estuprador.

