Com casos disparados na região, Nova Odessa faz fumacê contra dengue nesta 6ª

As equipes antidengue da Prefeitura de Nova Odessa, formada por agentes de Saúde e de Endemias, ultrapassaram nesta semana a marca de 20,5 mil ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya em 2024. Foram 4.078 ações de BCC (Busca Casa a Casa), na vizinhança de pacientes com suspeita da doença, além de 2.580 imóveis visitados nos “mutirões” dos sábados. Outros 4.671 imóveis de áreas críticas receberam a nebulização veicular (o “fumacê”) contra os mosquitos adultos.

O trabalho continua diariamente na cidade. Nesta sexta-feira (26/04), inclusive, mais 2.217 imóveis vão receber o “fumacê”, em oito áreas da cidade, totalizando 82 quadras. A nebulização veicular é feita sempre nas áreas com dois ou mais casos recentes confirmados de dengue, entre as 18h e as 21h. O trabalho acontece em regiões dos jardins São Jorge, Santa Rosa, Bela Vista, 23 de Maio, Santa Rita 2 (Conjunto Residencial Jequitibás) e Monte das Oliveiras, no Residencial dos Ipês e no Centro.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Adriana Welsch, uma boa notícia é que a incidência de novos casos suspeitos vem caindo nas últimas quatro semanas, ou seja, desde o final de março. Nova Odessa tem 2.203 casos positivos da doença neste ano até aqui, mas segundo o Setor de Zoonoses muitos casos são de moradores de municípios vizinhos que procuram atendimento médico na cidade e fornecem endereços falsos.

“O pico de casos foi na semana 13. Estamos atualmente na semana 17 do ano. Agora, gradativamente, estamos vendo uma diminuição dos casos. As notificações também se repetem, ou seja, o mesmo paciente vai várias vezes no serviço de saúde. Mas número de casos suspeitos novos (a incidência) está diminuindo aos poucos”, explicou.

SEM ÓBITOS

Nova Odessa segue sem óbitos confirmados por dengue em 2024, e tem dois casos “suspeitos” aguardando resultados de exames. “Temos dois óbitos em investigação, e um dos casos está duplicado no painel do Estado. Descartamos dois outros óbitos (para dengue), um por pneumonia aspirativa e outro por exames negativos do IAL (Instituto Adolfo Lutz)”, explicou Adriana.

A região da cidade com maior número de casos suspeitos e confirmados de dengue no ano é a oeste, atendida pela UBS (Unidade Básica de Saúde) 5. Ela é formada por bairros como os jardins Santa Rita, Alvorada, Capuava, Palmeiras, dos Lagos, Monte das Oliveiras e 23 de Maio. Foi na região oeste, inclusive, que a Prefeitura promoveu em março dois mutirões voluntários contra o Aedes, em dois sábados consecutivos.

Na quarta-feira, a Secretaria de Saúde promoveu mais uma reunião periódica com as equipes de Zoonoses, da Vigilância Epidemiológica, da Atenção Básica e do Hospital Municipal. “Nos reunimos toda semana com toda a equipe para traçar estratégias e definir novas ações contra a dengue – fora os trabalhos externos, o ‘casa a casa’ e arrastão, ações que fazemos praticamente todos os dias”, lembrou a secretária.