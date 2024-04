Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre reconciliação com Belo após término.

🚨FAMOSOS: Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre reconciliação com Belo após término. pic.twitter.com/m5HtN8BepB — CHOQUEI (@choquei) April 24, 2024

Josi Oliveira, do Teste de Fidelidade, diz que já sentiu pressão por corpo perfeito

Josi Oliveira, atriz do Teste de Fidelidade e eleita Miss Copa do Brasil, exibiu o corpão em editorial de moda e falou sobre a sua rotina de dieta e treino, que a transformou em modelo. Posando de body cavado, a loira ostentou corpão e mostrou seu bumbum natural de 105cm. Entre um clique e outro, ela deu a receita para manter as curvas em dia e admitiu o uso de anabolizantes.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Senti a pressão pelo corpo perfeito quando entrei nesse meio artístico e encarei meu primeiro concurso de beleza. Ninguém nunca falou, nunca exigiu, mas eu sentia que precisava secar, que precisava ficar mais musculosa e definida. Era coisa da minha cabeça. Quando fui convidada para estrear na TV, a neura só aumentou. Apelei para anabolizantes”, conta.

Ex-engenheira, ela abandonou a profissão para se tornar Miss e atriz. Por estar quase sempre de biquíni ou lingerie, Josi quis mudar seu padrão de corpo por várias vezes. Mas entendeu que não havia atalhos, nem a necessidade de renovar seu shape.

“Já usei veneno para acelerar os resultados. Estava muito ligada à aparência e cai na tentação, mas o que me salvou é que tive muitos efeitos colaterais e desisti rápido. Claro que me arrependo, não uso mais. Me livrei dos anabolizantes”, garante. “Hoje tenho consciência que não exige milagre. Nós, mulheres, somos muitos exigentes e nos comparamos demais”, assume.

A modelo conta que mudou seus hábitos por conta da estreia na TV e do concurso de Miss, e que não recorre mais a remédios emagrecedores. “Sempre levei uma vida saudável, mas comecei a me dedicar mesmo por estética. Hoje treino e faço dieta pela minha saúde. Fazia tudo por beleza. Não tenho mais problema com autoestima. Sempre vejo o lado positivo de tudo e uso ao meu favor”.

Josi ainda conta que não importa o quão corrido seja seu dia, ela não abre mão de carregar suas marmitas, até em shoppings e aeroportos. “Não tenho vergonha não (risos). Tenho uma rotina muito corrida, dividida entre casa, trabalhos e viagens, então preciso manter o foco. As tentações são grandes, mas resisto numa boa, sem arrependimento. O resultado é esse”, diz exibindo o shape.