Chico entrega 'reformas' na reta final da pré-campanha

Com uma série de entregas neste final de junho, o prefeito de Americana Chico Sardelli (PP) dá um boost no período final da pré-campanha para se consolidar como um prefeito realizador.

A maior aposta já foi inaugurada- a nova maternidade do hospital municipal. Mas ainda vem por aí reformas que devem calar no coração do americanense, em especial de bairros mais próximos do centro da cidade.

Este domingo acontece a inauguração da reforma do Mercadão Municipal da cidade. A praça Malala, xodó do americanense, também vai ser inaugurada este domingo. O prazo final para entregas de obras com a participação de políticos que serão candidatos em outubro acaba nos primeiros dias de julho.

Nos bairros mais afastados, o que parece ser o motor do governo será o recape de dezenas de ruas.

Vai ser só Chico x Giovana?

A eleição deste ano em Americana pode ter uma inédita disputa entre dois nomes no século. Os nomes que estão postos hoje e tudo indica que serão os únicos no pleito são o do prefeito Chico e da segunda colocada na eleição de 2020 Giovana Fortunato (PDT).

