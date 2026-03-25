Chico Sardelli assina ordem de serviço para modernização das ETAs

O prefeito Chico Sardelli assinou, na sexta-feira (20), a ordem de serviço que autoriza o início da modernização das válvulas e sistemas de controle das Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II de Americana. A obra será executada pela empresa Coester Automação Ltda., ganhadora do processo licitatório realizado. Trata-se de um investimento inédito nas unidades que, desde sua implantação nas décadas de 1950 e 1970, nunca haviam passado por uma modernização completa dos sistemas de controle e acionamento.

O prefeito destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do sistema de abastecimento. “Estamos investindo em tecnologia e modernização para garantir mais eficiência e segurança no tratamento da água. Esse é um trabalho essencial, que impacta diretamente a qualidade de vida da população e mostra o compromisso da nossa gestão com o saneamento”, afirmou.

Os serviços incluem a substituição das válvulas e comportas existentes nos filtros, com a instalação de equipamentos motorizados, além da implantação de mesas de comando, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e software supervisório, permitindo a automação dos processos e o monitoramento em tempo real.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou o avanço que a obra representa para o sistema. “Essa é uma modernização histórica nas nossas ETAs. Estamos substituindo equipamentos antigos por tecnologia que vai tornar a operação mais eficiente, reduzir perdas e dar mais segurança ao sistema. É um passo importante dentro do planejamento que estamos executando para melhorar cada vez mais o abastecimento da cidade”, destacou.

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