Chico Sardelli assina ordem de serviço para modernização das ETAs
O prefeito Chico Sardelli assinou, na sexta-feira (20), a ordem de serviço que autoriza o início da modernização das válvulas e sistemas de controle das Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II de Americana. A obra será executada pela empresa Coester Automação Ltda., ganhadora do processo licitatório realizado. Trata-se de um investimento inédito nas unidades que, desde sua implantação nas décadas de 1950 e 1970, nunca haviam passado por uma modernização completa dos sistemas de controle e acionamento.
O prefeito destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do sistema de abastecimento. “Estamos investindo em tecnologia e modernização para garantir mais eficiência e segurança no tratamento da água. Esse é um trabalho essencial, que impacta diretamente a qualidade de vida da população e mostra o compromisso da nossa gestão com o saneamento”, afirmou.
Os serviços incluem a substituição das válvulas e comportas existentes nos filtros, com a instalação de equipamentos motorizados, além da implantação de mesas de comando, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e software supervisório, permitindo a automação dos processos e o monitoramento em tempo real.
O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou o avanço que a obra representa para o sistema. “Essa é uma modernização histórica nas nossas ETAs. Estamos substituindo equipamentos antigos por tecnologia que vai tornar a operação mais eficiente, reduzir perdas e dar mais segurança ao sistema. É um passo importante dentro do planejamento que estamos executando para melhorar cada vez mais o abastecimento da cidade”, destacou.
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Iniciativa
De acordo com o vice-prefeito Odir Demarchi, a iniciativa reforça o compromisso da administração com a melhoria contínua dos serviços públicos. “É um investimento estratégico, que moderniza a estrutura existente e prepara o sistema para atender a cidade com mais eficiência e qualidade”, afirmou.
Os trabalhos terão início pela ETA I, começando pelo filtro 2, e serão executados de forma gradual, com a modernização de um filtro por vez, garantindo que não haja prejuízo à produção de água durante a execução dos serviços.
O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, acompanhou a assinatura, assim como o representante da empresa responsável pela obra, Wanderlei Brum de Oliveira.
A modernização das ETAs I e II integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, que reúne ações voltadas à modernização da infraestrutura, aumento da eficiência operacional e melhoria contínua da qualidade da água distribuída no município.
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