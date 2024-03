Chinaglia vai tentar vir a prefeito, mas time deve apoiar Giovana

O ex-secretário de Meio Ambiente de Americana Victor Chinaglia

colocou seu nome para apreciação da Federação Brasil da Esperança este domingo como possível candidato a prefeito do grupo.

A Federação é formada por PT, PV e PCdoB e obrigatoriamente tem que caminhar unida para as eleições deste ano. PT e PV optaram por apoiar a candidatura da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT), mas Chinaglia insistiu para que a Federação tenha candidatura própria e seu nome foi o único apresentado na reunião deste domingo.

Ex-secretário no governo Erich Hetzl Jr (2004-2008), VC não convenceu os pares e o caso vai ser levado para a direção estadual da Federação que tende a ratificar a decisão da maioria, que é apoiar Giovana nas eleições deste ano.

