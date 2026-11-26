Chuvas- Ministério Público (MP) apresenta 33 questionamentos técnicos sobre assoreamento e falta de manutenção no Ribeirão Quilombo. Enquanto isso, moradores e comerciantes contabilizam prejuízos causados pela enchente. O transbordamento do Ribeirão Quilombo, que voltou a provocar alagamentos em Americana nesta semana, reacende uma discussão que não pode mais ser ignorada: as condições da barragem de Carioba e a responsabilidade pela manutenção de sua estrutura.

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O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAEMA, apresentou 33 questionamentos técnicos complementares na ação judicial movida pela Prefeitura contra a CPFL Energias Renováveis S.A. Os questionamentos envolvem o assoreamento do reservatório, a manutenção da estrutura e os possíveis impactos no escoamento das águas. Segundo informações apresentadas pela Prefeitura, o descarregador de fundo da barragem estaria obstruído desde, pelo menos, dezembro de 2022.

Uma perícia judicial confirmou a inoperância do dispositivo, apontando acúmulo de sedimentos e deficiência na manutenção. Levantamentos municipais indicam que o nível mínimo das águas teria aumentado aproximadamente 1,4 metro.

A perícia reconhece que as enchentes possuem múltiplas causas, mas admite que a inoperância do equipamento pode contribuir para agravar as inundações em determinadas condições. A CPFL, por sua vez, contesta sua responsabilidade pelos alagamentos. A definição dependerá da análise das provas e das decisões judiciais.

Chuva e a pergunta

Mas existe uma pergunta que não pode ficar escondida atrás de relatórios técnicos e disputas judiciais: QUEM VAI PAGAR O PREJUÍZO DOS MORADORES E COMERCIANTES?

Quem indenizará o lojista que perdeu mercadorias, equipamentos e dias de faturamento? Quem vai arcar com os móveis, eletrodomésticos e bens destruídos dentro das residências?

Se ficar comprovado que falhas de manutenção ou omissões contribuíram para os danos, haverá responsabilização e reparação?

Não basta atribuir tudo ao volume de chuva, ao El Niño ou às condições climáticas. É necessário investigar também as condições da infraestrutura, a manutenção e as responsabilidades de cada envolvido.

A Prefeitura precisa apresentar medidas concretas de prevenção, enquanto a CPFL deve esclarecer os questionamentos técnicos apresentados pelo Ministério Público.

A população não pode continuar pagando a conta de um problema que precisa de solução.

Quando a água baixa, os prejuízos permanecem. Americana precisa de prevenção, respostas e, se houver responsabilidade comprovada, indenização para quem sofreu as consequências.

Afinal, não é justo que o comerciante perca seu patrimônio, o morador tenha sua casa destruída e, no final, a única culpada seja sempre a chuva.