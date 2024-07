Ciclista morre atropelado ao tentar atravessar a Avenida Santa Bárbara

Um ciclista de 53 anos, identificado como Ailton Morais de Soares, morreu atropelado ao tentar atravessar a Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quarta-feira, por volta das 17h.

Mais notícias da cidade e região

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu próximo à rotatória do Distrito Industrial. Ailton seguia sentido canteiro central quando teria se desequilibrado e caído na via, momento em foi foi atingido por uma motocicleta. Ele chegou a ser socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital.