Em casa, ciclistas de Americana conquistam 18 medalhas no Campeonato Paulista de Pista

A equipe de ciclismo da Secretaria de Esportes de Americana brilhou no Campeonato Paulista de Pista, disputado neste sábado (29) e domingo (30) no Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”. O time americanense obteve desempenho marcante, com a conquista de 18 medalhas, sendo sete de ouro, quatro de prata e sete de bronze. A competição, organizada pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC), reuniu alguns dos principais atletas do Estado na modalidade.

Os americanenses se destacaram em diferentes categorias e provas. Nas disputas por equipes, Americana levou o ouro na prova de velocidade, na categoria Júnior, e garantiu a prata na mesma prova, na categoria Elite, com o trio formado pelos ciclistas Theo Mendes Mancini, Luís Guilherme Silva de Oliveira e Alexandre Maniezzo.

Já nas provas individuais, Theo Mendes Mancini foi um dos grandes destaques do campeonato na categoria Júnior, conquistando duas medalhas de ouro – uma na velocidade individual (200 m) e outra no km contra o cronômetro –, além de um bronze na prova de eliminação. Também na categoria Júnior, Alexandre Maniezzo levou o ouro no keirin, prata na eliminação e no scratch, e bronze na prova por pontos, sendo um dos atletas mais premiados da delegação.

Na Open Juvenil, José Gabriel Pontello conquistou o título da prova por pontos e o bronze na eliminação, enquanto seu companheiro de categoria, Miguel Alves Vieira, também teve desempenho expressivo, garantindo quatro medalhas: ouro no km contra o cronômetro e três bronzes, na prova por pontos, na velocidade individual (200 m) e no scratch.

Na Elite, Luís Guilherme Silva de Oliveira faturou o ouro no km contra o cronômetro, além do 4º lugar na velocidade individual (200 m) e a 5ª colocação no keirin. Fechando as conquistas individuais, Felipe Tunussi Cia somou mais dois pódios para Americana, com a prata na prova por pontos e o bronze no keirin, completando a excelente campanha do município.

O técnico da equipe americanense, Estevam Mancini, celebrou o desempenho dos atletas. “Foi um resultado excepcional. Nossos ciclistas mostraram muita disciplina, foco e evolução técnica durante a competição. Enfrentamos adversários fortes, mas a equipe se manteve unida e confiante. Essas 18 medalhas refletem o trabalho diário e o comprometimento de cada atleta”, afirmou.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, também enalteceu o resultado e ressaltou o papel da modalidade no cenário esportivo da cidade. “Americana vem se consolidando como referência no ciclismo de pista, e esses resultados são prova disso. Parabenizo todos os atletas e a comissão técnica pelo esforço e dedicação. A Secretaria de Esportes segue trabalhando para oferecer estrutura, apoio e condições para que nossos talentos continuem alcançando grandes conquistas”, completou.

