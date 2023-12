Cidade de Riad vai dar um salto gigantesco rumo ao futuro com o lançamento do projeto New Murabba,

prometido como o maior centro urbano moderno do mundo. Com uma pegada de mais de 19 km², esse projeto é um verdadeiro “caldeirão” de inovação e modernidade. A meta é entregar tudo até 2030, e para isso, a colaboração com o setor privado é chave. O New Murabba não é só um projeto imobiliário; é uma aposta na economia local, prometendo adicionar cerca de 48 bilhões de dólares ao PIB da Arábia Saudita.

No centro desse empreendimento colossal está o Mukaab, uma estrutura monumental com dimensões de 400m x 400m x 400m – grande o suficiente para engolir 20 prédios do tamanho do Empire State! O New Murabba da Arábia Saudita é pura inovação.

O Mukaab promete ser o maior centro urbano moderno do mundo, atraindo olhares e visitantes de todos os cantos do planeta com seu mix de entretenimento, restaurantes e varejo de última geração.

O New Murabba não é só tamanho e beleza. Ele é um projeto que visa transformar completamente a experiência urbana, integrando natureza, trabalho e lazer de uma maneira nunca vista antes.

Com mais de 100.000 unidades residenciais, o projeto vai abrigar uma população de cerca de 400.000 pessoas, oferecendo tudo que é necessário para uma vida moderna e dinâmica.

Além de ser um marco arquitetônico, o New Murabba é um celeiro de tecnologia e inovação. O projeto visa criar um ecossistema para jovens criativos e empreendedores, especialmente na área de conteúdo virtual e tecnológico, dando um empurrãozinho para que a Arábia Saudita se torne um polo de inovação e criatividade.

O New Murabba é mais do que um projeto imobiliário; é uma visão de futuro, um compromisso com a inovação e um símbolo do que a Arábia Saudita quer representar no cenário mundial. Com esse projeto, Riade não está apenas mudando seu skyline; está redefinindo o que significa ser uma cidade moderna.

