Prefeitura de Americana entrega kits literários a quase 14 mil crianças

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega de kits literários trabalhados durante o ano nas escolas da rede municipal com o objetivo de incentivar e ampliar o alcance da literatura na primeira infância. Mais de 13,9 mil crianças de 0 a 6 anos estão recebendo os kits, com obras literárias e material educativo específicos para cada faixa etária.

O kit do projeto “Minha Primeira Biblioteca” é composto de acervo com quatro livros voltados a crianças dos Berçários I e II (bebês de 0 a 1 ano e 6 meses) e oito obras para as dos Maternais I e II (de 1 ano e 4 meses a 3 anos e 11 meses). São mais de 7,4 mil kits de livros paradidáticos, com obras qualificadas e selecionadas de acordo com a faixa etária das crianças.

LEIA TAMBÉM: Casarão de Salto Grande recebe visita técnica para reforma

Já os 6,5 mil kits literários do projeto “Start Smart” são destinados a crianças de 0 a 5 anos e compostos por três livros, além de material lúdico educativo, como jogos de memória e quebra cabeças.

As obras seguem os critérios estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o desenvolvimento de habilidades de acordo com cada faixa etária.

Os projetos visam o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades das crianças de forma mais rápida, profunda e eficaz, através da leitura. Entre os benefícios proporcionados pelas iniciativas, estão a oferta de uma vivência cultural e literária sólida e a motivação para que crianças e seus familiares se tornarem leitores mais aptos e mobilizados ao perceberem a relevância da leitura e da escrita em suas vidas.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, explicou a proposta da administração municipal. “O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi priorizam a qualidade da Educação desde o início do governo e a formação de leitores qualificados em nossa rede integra nosso plano de ação para tornar Americana uma cidade cada dia mais inteligente e humana. Proporcionar que as crianças levem para casa os livros trabalhados durante o ano vai transformar a rotina de nossas famílias, que terão na leitura mais uma atividade prazerosa de convivência e interação social”, destacou.