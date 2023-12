Americana encerra projeto literário com a participação de 1,2 mil estudantes

Mais de 1,2 mil crianças da rede municipal de Educação de Americana

desenvolveram, em 2023, as atividades pedagógicas propostas pelo projeto “Como Nasce um Livro?”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria da Educação, em parceria com a Editora Adonis. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi participaram da cerimônia de encerramento anual do projeto, realizada na noite de terça-feira (12) no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL).

O projeto “Como Nasce um Livro” foi desenvolvido com o objetivo de formar leitores e escritores habilidosos por meio da aquisição de competências específicas, motivando as crianças a vivenciar experiências literárias estimulantes e de qualidade. Participaram estudantes dos 5º anos do Ensino Fundamental de 10 escolas da rede municipal de Educação de Americana.

O prefeito Chico Sardelli destacou o caráter transformador da leitura na sociedade. “Estou muito feliz em participar desse evento, as crianças que aqui estão e suas colegas foram eternizadas por meio do projeto. Para nós, a Educação é um ponto muito importante, uma cidade que investe em Educação está cuidando de nossas crianças, adolescentes e jovens e vamos continuar o trabalho neste sentido”, garantiu.

O vice-prefeito Odir Demarchi agradeceu os familiares pela parceria no processo de aprendizado das crianças. “Aos pais eu quero deixar meu agradecimento porque nada disso seria possível sem o apoio de vocês. A escola é feita de união de forças e a gente não iria conseguir estimular a leitura dos jovens sem os pais e as mães ajudando, então meu muito obrigado”, disse.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, comemorou a realização do projeto. “Formar leitores é uma de nossas missões mais importantes e fico muito feliz em registrar o quanto nossa equipe comprou a ideia do projeto ‘Como Nasce um Livro?’. As obras escritas e ilustradas por nossos alunos são um legado que nós estamos entregando e mais uma conquista para as famílias”, declarou.

DESENVOLVIMENTO

O cronograma de atividades, iniciado em maio, incluiu visitas dos estudantes e educadores à Adonópolis – espaço criado para oferecer imersão literária, entretenimento e educação – e ao parque gráfico da editora. Nesta jornada, os participantes puderam interagir diretamente com escritores, ilustradores, com o editor e o próprio livro e tiveram acesso a recursos audiovisuais e tecnológicos utilizados na produção literária, sendo estimulados a escrever e a ilustrar suas próprias histórias.

Ao término das visitas, foi iniciada uma nova fase do projeto nas escolas, com a produção de textos e ilustrações para compor um livro totalmente produzido pelos estudantes e que agora, ao término do ano letivo, chega às mãos dos criadores.

Edições do livro “Americana, a Cidade Literária” foram entregues durante a cerimônia pelo trio vindo diretamente de Adonópolis: a mascote Adoninha, o personagem Sherlock Holmes e a contadora de histórias Vanessa Aranha Morimoto. Os livros dos demais estudantes chegarão às unidades escolares participantes para serem entregues até o fim do ano.

O evento também contou com a presença do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, da diretora comercial da Editora Adonis, Valéria Mestre, além de diretores, pedagogos, coordenadores, professores e estudantes das EMEFs Florestan Fernandes, Paulo Freire, Jonas Correa de Arruda Filho e Darcy Ribeiro e dos CIEPs São Jerônimo, Jaguari e São Vito.

