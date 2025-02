CIEP Jaguari, em Americana, tem oficina de futebol feminino com inscrições abertas

O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Maria Nilde Mascellani, no Jaguari, em Americana, é palco de oficinas de futebol feminino oferecidas gratuitamente pela Associação Esportiva Meninas de Americana (AEMA). As atividades estão com inscrições abertas.

Meninas matriculadas na unidade e mulheres da comunidade escolar podem se inscrever diretamente na escola, durante o período das oficinas, ministradas por professores de Educação Física na quadra da escola. As atividades ocorrem às terças-feiras, das 15h30 às 17h, e aos sábados, das 16h às 18h. O CIEP Jaguari fica na Rua Nara Leão, 750.

O projeto, intitulado “Um por todos e todos por elas”, foi iniciado em dezembro de 2024 e conta com 20 participantes. O objetivo da associação é atender um público de aproximadamente 80 pessoas e expandir a proposta para outras escolas da rede municipal de Educação de Americana.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o papel transformador do esporte na vida dos estudantes. “A prática esportiva possibilita experiências sociais, estéticas e lúdicas e, como o prefeito Chico Sardelli sempre diz, o esporte é elo de transformação de histórias de vida. Agradeço a associação e a direção da escola pela promoção de projetos esportivos para o bem das famílias americanenses”, disse.

