Cinco ex-vereadores vão tentar a sorte em Nova Odessa

Os ex-vereadores Gervasio, Nenê Restio, Marco Pigato, Carla Lucena e Neurelise Kokol vão tentar voltar a assumir novamente uma cadeira na casa de Leis da cidade.

Leia + sobre política regional

Carla Furini de Lucena é casada, comerciante, moradora no Jardim Primavera. Nasceu em Nova Odessa, cresceu nos bairros Santa Rosa e Triunfo. Eleita com 685 votos, ela apresentou projetos nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, com atenção especial às crianças e idosos.

Também elaborou e fiscalizou leis para atendimento domiciliar de idosos e acamados, criando assim uma comissão de profissionais aptos a realizar exames, consultas e atendimento fisioterapêuticos nas casas dos moradores.

Nenê Réstio começou sua vida pública nos anos 1990. Sempre ativo politicamente em busca de melhorias e benefícios para a cidade de Nova Odessa, mesmo antes de ser vereador.

Nenê Réstio foi eleito vereador em Nova Odessa por três mandatos consecutivos, de 2005 a 2012. No biênio de 2005/2006, foi presidente da Câmara de Vereadores.

Neuralisa Kokol foi vereadora entre 1997 e o ano 2000 e volta agora tentando de novo a cadeira na Câmara.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP