Clássicos do Pop Rock do Tivoli volta 5a com Elvis Presley cover

O projeto Clássicos do Pop Rock está de volta ao Tivoli Shopping com cover oficial de Elvis Presley. E apresentando tributos inesquecíveis a grandes ícones do pop rock internacional. A programação do primeiro semestre terá início na quinta-feira, dia 20, e promete animar o público com apresentação de Dalizio Moura (Elvis Cover). Gratuito, o show acontece a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

O Clássicos do Pop Rock contará, ainda, com mais duas edições neste primeiro semestre: no dia 20 de março, quando o Beatles Alive sobe ao palco para um tributo aos Beatles, e em 10 de abril para a apresentação da banda The Mars, homenageando Bruno Mars.

“O Clássicos do Pop Rock já é uma tradição no Tivoli e sempre recebemos um retorno muito positivo do público. A cada edição, buscamos trazer performances marcantes e artistas reconhecidos para tornar a experiência ainda mais especial“, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Dalizio Moura faz tributo especial a Elvis Presley

Dalizio Moura é cover oficial de Elvis Presley desde o ano 2000, quando iniciou sua trajetória na Itália. Ao longo de 25 anos de carreira, já se apresentou no Brasil e na Europa, levando ao público os grandes sucessos do Rei do Rock.

Reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. (EPE) – empresa americana responsável pelo legado do artista –, Dalizio se destaca pela qualidade vocal, presença de palco e interação com a plateia.

Seu repertório inclui clássicos como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can’t Help Falling in Love” e “Jailhouse Rock”, entre outros hits que marcaram gerações.

Serviço:

Clássicos do Pop Rock 2025: Tributo a Elvis Presley com Dalizio Moura

📅 Quando: 20/02

⏱️Horário: 19h30

📍 Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

🎟 Evento gratuito

Próximas edições:

📅 Quando: 20/03 – Beatles Alive

📅 Quando: 10/04 – The Mars

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping Site:| Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping

Sobre o Grupo AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.